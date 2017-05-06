  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 25 °C

Nevin Gökçek, Polis Eşleri Derneği tarafından düzenlenen “Gıda ve Dayanıklı Tüketim Ürünleri" kermesine katıldı

» »
Svetlana Williams

SOS ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, ALTINPARK’TA POLİS EŞLERİ DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE 81 İLİN YÖRESEL ÜRÜNLERİNDEN OLUŞAN “GIDA VE DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ” KERMESİNE KATILDI

KERMESTEN ELDE EDİLECEK GELİR, EMNİYET TEŞKİLATI MENSUBU AİLELER İLE ŞEHİT VE GAZİ POLİSLERİN ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖREN ÇOCUKLARININ EĞİTİMLERİ İÇİN KULLANILACAK

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Polis Eşleri Derneği tarafından düzenlenen ve 81 ilin yöresel ürünlerinden oluşan “Gıda ve Dayanıklı Tüketim Ürünleri"  kermesine katıldı.

nevin-gokcek,-polis-esleri-dernegi-tarafindan-duzenlenen-“gida-ve-dayanikli-tuketim-urunleri--kermesine-katildi.JPGAltınpark ANFA Salonu’nda düzenlenen kermesin açılış kurdelesini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eşi Hamdiye Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un eşi Gülhan Altınok ile birlikte kesen Nevin Gökçek, kermesi gezerek ürünleri inceledi.

Çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelir, Emniyet Teşkilatı mensubu aileler ile şehit ve gazi polislerin üniversitede öğrenim gören çocuklarının eğitimleri için kullanılacak.

Program sonrası Nevin Gökçek, Emniyet Genel Müdürü’nün eşi Gülhan Altınok ve beraberindeki heyeti ANFA Tesislerinde ağırlayarak çeşitli hediyeler de takdim etti.

Bu yazı toplam 58 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim