Nevin Gökçek, Polis Eşleri Derneği tarafından düzenlenen “Gıda ve Dayanıklı Tüketim Ürünleri" kermesine katıldı

Svetlana Williams

SOS ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, ALTINPARK’TA POLİS EŞLERİ DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE 81 İLİN YÖRESEL ÜRÜNLERİNDEN OLUŞAN “GIDA VE DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ” KERMESİNE KATILDI

KERMESTEN ELDE EDİLECEK GELİR, EMNİYET TEŞKİLATI MENSUBU AİLELER İLE ŞEHİT VE GAZİ POLİSLERİN ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖREN ÇOCUKLARININ EĞİTİMLERİ İÇİN KULLANILACAK

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Polis Eşleri Derneği tarafından düzenlenen ve 81 ilin yöresel ürünlerinden oluşan “Gıda ve Dayanıklı Tüketim Ürünleri" kermesine katıldı.

Altınpark ANFA Salonu’nda düzenlenen kermesin açılış kurdelesini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eşi Hamdiye Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un eşi Gülhan Altınok ile birlikte kesen Nevin Gökçek, kermesi gezerek ürünleri inceledi.

Çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelir, Emniyet Teşkilatı mensubu aileler ile şehit ve gazi polislerin üniversitede öğrenim gören çocuklarının eğitimleri için kullanılacak.

Program sonrası Nevin Gökçek, Emniyet Genel Müdürü’nün eşi Gülhan Altınok ve beraberindeki heyeti ANFA Tesislerinde ağırlayarak çeşitli hediyeler de takdim etti.