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Nevin Gökçek, Sincan'da ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti

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Nevin Gökçek, Sincan'da ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti
Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Sincan'da ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, çeşitli yardımlarda bulundu.

Ramazan ayında da ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya gelen ve sorunlarını dinleyen Nevin Gökçek, Sincan’da ilk olarak 7 yıl önce evinin çatısından düşerek, engelli durumuna gelen 4 çocuklu Yunus Kumru’yu ziyaret etti. Zor şartlarda yaşamını sürdürdüğünü anlatan Yunus Kumru’ya Vakıf olarak maddi  destek sağlanacağını kaydeden Nevin Gökçek, çocuklara iş bulunması konusunda da yardımcı olunacağını söyledi.

Nevin Gökçek, daha sonra eşi cezaevinde olan 3 çocuk annesi Nejla Çelen, eşini 4 yıl önce kaybeden 4 çocuklu Ayşe Gül, eşi 3 yıl önce kanserden ölen Gökçen Ulutaş ile 2 çocuğuyla yaşayan Halime Uysal’a konuk oldu.

Ailelerin sorunlarını dinleyen Nevin Gökçek, Vakıf olarak destek vereceklerini ve yardımcı olacaklarını belirtti.

SOS Onursal Başkanı Nevin Gökçek, çocuklara da çeşitli karne hediyeleri verdi, öğrenimlerini devam ettirebilmeleri için burs sağlanacağını söyledi.

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