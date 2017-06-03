NEVİN GÖKÇEK, YENİMAHALLE KARŞIYAKA’DA, MADDİ DURUMU KÖTÜ AİLELERİ ZİYARET EDEREK ERZAK YARDIMINDA BULUNDU

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) Onursal Başkanı Nevin Gökçek, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirdi

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) Onursal Başkanı Nevin Gökçek , Yenimahalle Karşıyaka'da ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, yardımlarda bulundu.

Nevin Gökçek, Karşıyaka'da ilk olarak, eşi KOAH hastası olan ve evin geçimini apartman temizliği yaparak sağlayan Kader Temirci’yi ziyaret etti. Kira ödemekte zorlanan ve ramazan ayında gelen fitrelerle hayata tutunmaya çalışan 2 çocuklu Temirci’ye, SOS tarafından erzak yardımı yapıldı.

İkinci ziyaretini, 5 yıl önce eşini kanserden kaybettikten sonra 4 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Ayten Yılmaz’a yapan Gökçek'e, Yılmaz, sağlık sorunları olduğunu ve büyük kızının kazandığı asgari ücretle geçinmeye çalıştıklarını ifade etti. Nevin Gökçek, ailenin 17 yaşındaki ikinci kızı için iş görüşmesi sağladı, aileye de erzak yardımı yaptı.

Eşleri cezaevinde olan 5 çocuklu Fatma Erol ile 3 çocuklu Hülya Yiğit’i ziyaretlerinde de erzak yardımı yapan ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi alan Gökçek, daha sonra da iş kazası geçiren ve Kaymakamlık ile komşularının yardımıyla geçinen 4 çocuklu Tuncay Meral'i ziyaret etti. Ayakta çalışmakta zorluk çeken ve kaynak ustası olan Meral için uygun bir iş bakılması talimatı veren Nevin Gökçek, aileye erzak yardımı yaptı.

Ev ziyaretleri sonrası mahalledeki çocuklarla karşılaşan Nevin Gökçek, çocuklara oyuncak ve top dağıttı.