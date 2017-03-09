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NEVİN GÖKÇEK'E “EN YARDIMSEVER KADIN” ÖDÜLÜ VERİLDİ

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Svetlana Williams

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Nallıhanlılarla buluştu. Nevin Gökçek’e,  “En Yardımsever Kadın Ödülü” verildi.

İlçeye girişinde yetkiler tarafından karşılanan Nevin Gökçek, Ayhan Sümer Kültür Merkezi’nde, Kaymakam Ahmet Ferhat Özen, Belediye Başkanı İsmail Öntaş'la birlikte, eşi ve çocuğu engelli olan ve Kaymakamlık yardımıyla yaşamını sürdüren 59 yaşındaki Kemal Özmen ile görüştü. Gökçek, Özmen'e, Kaymakamlık ve SOS Vakfı işbirliğiyle yeni bir ev inşa etme sözü verdi.

Burada tanıştığı Türkan Akdoğan da Kadınlar Günü anısına, Nevin Gökçek'e, el emeği ürünlerinden hediye etti. 

nevin-gokceke-“en-yardimsever-kadin”-odulu-verildi.JPG-“KADINLAR BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN HATIRLANMALI”

Nallıhan Belediyesi’nce Dünya Kadınlar Günü anısına düzenlenen "Kadın Türküsü" programına katılan Nevin Gökçek, burada yaptığı konuşmada, "Bir gün değil, her gün kadınlarımızın hatırlanması gerektiğini düşünüyorum. Kadınların birçok yükü var. Eşleri tarafından terk edilen kadınlar gördüm ama dimdik ayaktalar. Kadınlarımızın her gün hatırlanmasını temenni ediyorum" dedi. 

-FEDAKAR KADINLARA ÖDÜL...

Etkinlikte fedakar kadınlara da ödülleri verildi. Küçük yaşından beri gözleri görmeyen, hafızlık eğitimi almış Rukiye Sargın, 74 yaşında olan ve engelli çocuğuna bakan Tezgül Ekmekçi, 25 yaşında trafik kazası geçirdiği için yatalak eşine bakan Seher Gülen'e ödülleri, Nevin Gökçek, Belediye Başkanı İsmail Öntaş ile eşi Aydan Öntaş tarafından verildi.

Programda "En Yardımsever Kadın" ödülüne layık görülen Nevin Gökçek'e de ödülünü, Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve eşi Aydan Öntaş sundu. Nevin Gökçek de çocuklara çeşitli oyuncaklar ve hediyeler dağıttı.

nevin-gokceke-“en-yardimsever-kadin”-odulu-verildi-001.JPGNevin Gökçek, programdan sonra Nallıhan Hacıbey Mahallesi'nde  sağlık sorunları bulunan ihtiyaç sahibi bir aileyi ziyaret etti.

Zor şartlarda ve 3 ayda bir aldıkları engelli maaşıyla geçinmeye çalışan aileye, Nevin Gökçek, SOS Vakfı olarak gıda yardımında bulundu. Gökçek, elektrikleri de kesik olan evde yaşamaya çalışan aileye, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ın takibiyle, yeni bir eve taşınmaları konusunda yardımcı olacaklarını da söyledi.

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