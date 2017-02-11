NEVİN GÖKÇEK’TEN, NALLIHAN VE GÖYNÜK’E ZİYARET

Açelya Aşkın / Arkeolog

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Nallıhan ve Göynük ilçelerini gezdi, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Nevin Gökçek, Nallıhan'da, Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Vakıf Müdürü Nevin Uğurlu, Vakıf üyeleri ve bazı Büyükşehir Belediyesi bürokratları da yer aldı.

Ziyaret sonrasında Nallıhan Belediyesi'nin yeni ek binasına giderek, toplantı odasında çalışan meclis üyeleriyle görüşen Nevin Gökçek, daha sonra çarşıyı gezerek, burada bulunan Nallıhanlılarla sohbet etti.

Gökçek, daha sonra Nallıhan Beycik köyünde engelli oğluyla beraber yaşayan, kendisinin de sağlık sorunları olan Nazmiye Hanım'ı evinde ziyaret etti. Diğer oğlu vurularak öldürülen, gelini de doğum yaparken vefat eden Nazmiye Hanım, yıllarca ölü sandığı, ancak hayatta olduğunu sonradan öğrendiği torununu görebilmek için Nevin Gökçek’ten yardım istedi.

Nevin Gökçek, oğlunu ve gelinini kaybeden Nazmiye Hanım'a, en azından torununu görebilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Ayrıca evinin temizleneceğini, tadilat ve tamirat işlerinin halledileceğini belirtti.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş’ın eşi Aydan Öntaş ile birlikte, Yazı Mahallesi'nde bulunan, Kaymakamlık'tan aldığı yardım ve komşularının desteğiyle çocuklarına bakmaya çalışan, küçük kızının da sağlık problemleri olan Dilek Altan’ı da ziyaret ederek sıkıntılarını dinleyen Nevin Gökçek,küçük çocuğun ilaç ve cihaz masraflarını Vakıf olarak karşılarken, aileye gıda yardımında bulundu, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.



-GÖYNÜK’TE, AKŞEMSEDDİN TÜRBESİ ÖNÜNDE AÇAÇ DİKTİ

Nevin Gökçek, daha sonra Göynük’e geçerek, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Akşemseddin Türbesi önündeki kent meydanına ağaç dikti. Dualarla dikilen çınarın ilk toprağını ve can suyunu veren Nevin Gökçek, “İnşallah yıllar sonra tarihi ulu bir çınar olur" dedi. Ağaç dikimi sonrası Sosyal Hizmetler ve Eğitim Yardım Vakfı, türbe önünde ikramlarda bulundu.

Nevin Gökçek ve beraberindekiler Ömer Sikkin Hazretleri Türbesi’ni de ziyaret etti.