NEVRUZ BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

İsmail Koncuk

Toplumları bulundukları çağın medeniyet seviyesine taşıyan, o toplumun oluşturduğu kültürdür. Binlerce yıllık köklü geçmişiyle, kanatsız kuş misali üzerinden geçtiği her karış toprağa mertliği, mücadeleyi, insanlığı, güçlükler karşısında pes etmemeyi ve inandığı değerler uğruna ölümüne mücadeleyi öğreten, dost düşman demeden karşılaştığı her toplumda derin izler bırakan Türk milleti, oluşturduğu kültürle bu coğrafyanın ve insanlığın en önemli medeniyet unsurlarından biri olmuştur. Coğrafyamızda karşılıklı etkileşim yoluyla oluşturulan bu ortak kültür, bütün zorluklara ve fitne ateşine rağmen bizleri bu vatanda bir arada tutan etmenlerin de başında gelmektedir.

Türk kültürünün vazgeçilmez değerlerinden birisi de kuşkusuz “Nevruz” yani “Yeni Gün”dür. Nevruz, başta Türk milleti olmak üzere bölgemizde yaşayan tüm halkları birbirine bağlayan, uzun kış aylarından sonra, baharı ve güzel günleri müjdeleyen bir ateştir. Büyük bir kültürün ürünü olan bu ateş, binlerce yıldır bütün ihtişamıyla yanmaktadır; bundan sonra da yanacak ve yine güzellikleri müjdeleyecektir.

Bu bakımdan Nevruz; Anadolu ve Avrasya coğrafyasında yaşayanların ortak kültürü, binlerce yıllık kardeşliğimizin en büyük göstergesi, birlikte yaşama irademizin halaylarla, horonlarla, zeybeklerle dile gelmiş hali, genç kızlarımızın halılara nakşettiği motif, Yüce Yaradan’a yönelen gönüllerimizin ortak duasıdır.

Coğrafyamızda kan ve gözyaşının hâkim olduğu, savaş ve işgallerin hüküm sürdüğü, yanı başımızdaki ülkelerde dayanılmaz ve kabul edilemez acıların yaşandığı bu günlerde, ülkemiz üzerine oynan kirli oyunların da yoğunlaştığını görmekteyiz. Bu Nevruz Bayramının, bölgemizdeki tüm milletlerin kardeşliği, barışı ve bir arada yaşama kararlılığını, yeniden hatırlaması, bölgemizde adaletin ve huzurun tekrar sağlanması için vesile olmasını diliyorum. Bir tohumun toprağı yırtarak güneşe eriştiği günlerin habercisi olan Nevruz’da, Türk milletinin de baharda filizlenen tohumlar misali, etrafını saran ateş çemberini parçalayarak güzel günlere erişeceğine olan sarsılmaz inancımı bir kez daha yineliyor, Nevruz’un temsil ettiği, birlik, beraberlik, bolluk ve bereketin bölge insanımızı kuşatmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Tüm insanlığın, Nevruz bayramının manasını kavrayarak yeni ve güzel günler için, dostluk, kardeşlik ve barış içinde Nevruz ateşinin manevi sıcaklığı etrafında birleşmesi dileklerimle, binlerce yıldır Edirne’den Kars’a kadar hepimizin her Nevruz günü hep bir ağızdan söylediği “Ey gece ve gündüzün tedbircisi, ey gözleri ve gönülleri başka hale çeviren, ey kudret ve halleri değiştiren! Halimizi en güzele çevir!” dualarına, can-ı gönülden eşlik ederek, tüm milletimizin Nevruz Bayramını kutuluyorum.