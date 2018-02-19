Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadele kapsamında Suriye’nin Afrin kentine yönelik başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı’nı Başkent’te bir caddede yaşatacak.
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile alınan kararla, ABD Büyükelçiliği’nin de bulunduğu “Nevzat Tandoğan Caddesi”nin ismi “Zeytin Dalı Caddesi” olarak değiştirildi. “Zeytin Dalı Caddesi” isminin yer aldığı yeni levha, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekiplerince caddeye yerleştirildi.
ZEYTİN DALI OPERASYONU ÖLÜMSÜZLEŞTİ
Birçok sokağın kesiştiği 9 farklı noktada yapılan levha değişimi sonrası “Zeytin Dalı Caddesi” ölümsüzleşirken, vatandaşlar yapılan değişiklikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Nevzat Tandoğan Caddesi üzerinde bulunan çok sayıda kurum ve kuruluşun resmi adresi de “Zeytin Dalı Caddesi” olarak değişirken, levha değişimini gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri de Mehmetçiğe destek olmak amacıyla asker şapkası taktı.
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