Fatih Yokuş / Emekli İmam

Nevruz; Azerice Novruz, Farsça: Noruz, Kazakça: Navriz, Kürtça: Newroz, Türkmence: Nowruz...bir çok ulus ve halkın önem verip kutladığı, geleneksel yeni yıl yada doğanın uyanışı ve bahar bayramıdır.

Yazılı olarak ilk kez 2 yy. Pers kaynaklarında adı geçen Nevruz, İran ve Bahai takvimine göre yılın ilk gününü temsil eder. İslami bir kökene sahip olmayan Nevruz, gümüz İran'ında halen kutlamaktadır.

Anandolu ve Orta Asya Türk halkında, Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı ve baharın gelişi olarak kutlanır.

Nevruz; Zerduşilik ve Bahailer için kutsal bir gün olarak da kabul edilir ve kutlanır.

Kürt ve İran (Pers) halkları ise Kawa Efsanesine dayandırılarak kutlarlar.

Müslüman Kürt halkını son 20 yıldır giderek kutlamaya başladığı Newroz, geçmişi Kawa efsanesine dayandırılır. Rivayet edilir ki 2500 yıl önce Zuhak (veya Dahak) adında Asurlu çok zalim krala varmış.

Omuzlarında iki yıla olan bu zalim kral, her yıl iki Kürt genci sarayına kurban olarak getirip aşçılarına öldürtüp, beyinlerini çıkararak yılanlarına yedirirmiş. Kral aynı zamanda baharın gelmesini de engellermiş. Kralın mutfağında aşçı olarak görev yapan Armayel ve Garmayel adlı kişiler ise Kralın bu isteğine karşılık bir genci öldürüp diğer genci de gizlice saraydan çıkarırlarmış. Öldürdükleri gencin beyni ile koyun beynini karıştırarak yılanlara yedirirlermiş. Öldürülmeyen gençler Kawa ismindeki demirciye teslim edilir, oda gelen kişileri eğitir, zamanla bir ordu oluşturmuş.

20 Mart günü Kawa, zalim kralın sarayına yürür ve onu çekiçle öldürmeyi başarır. Etraftaki tepelerde ateşler yakarak zaferini kutlar ve ertesi gün İlkbahar gelmiş olur.

Nevruz; Güneşin hamel (kuzu) burcuna girdiği gün olan Miladi Mart ayının 21 günüdür.

Her kültürde yer bulan Newruz, İslam dini ile bir bağlantısı olmadığı gibi, işin tefekkür ve ibret alma yönü ile ders alınabilecek çok hikmetler vardır.

Bu gün, ilk baharın başlangıcı, yüz binlerce enva-i çeşit nebatatın, ölmüş, toprak altında çürümüş olmasına rağmen, aslına uygun tekrar dirilme, hayat bulması, adeta; ölüp, toprak olsanız dahi, ahiret var, tekrar dirilteceksin der gibi.

Yasin suresi 78-79 ayetleri:

"Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir."

Muhsin Alev (Abdulmühsin Alkonevi) hatıralarında:

"Üstad İstanbul'da Nevruz günü kıra giderken bizi de yanında götürürdü. Kırda, 'Bugün mahlukatın bayramıdır.' diye Nevruz'un önemini bize anlatmıştı. Kırda köpeklere ekmek parçası verip, "Bugün, bu Nevruz bayramından bu köpeğin bile bir hissesi vardır. Bahar mahlukatın bayramıdır. Biz de onların bayramına iştirak edelim." demişti.

Ahkaf suresi 33 ayet:

"Gökleri ve yeri yaratan ve buları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünü yeteceğini düşünmezler mi?...

Hac Suresi 5-7 Ayetler:

"... Sen yeryüzünü de ölü ve kupkuru görürsün. Fakat biz onun üzerine yağmuru indiğimiz zaman, o harekete gelir, kabarır,, her çeşitten iç açıcı bitkiler verir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir, yine O her şeye hakkıyla kadirdir. Kıyamet vakti de gelecektir. Bundan şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır."

21 Mart Newruz, aklımızı kullanıp, tefekkür etmesini bilirsek güzel bir mana ifade eder. Yok işin efsaneler ve mitolojik olaylardan yola çıkarak kutlamaya kalkışırsan dinen sıkıntılar yaşarız.

Bir baharı hatırlama, mahşerdeki yeniden dirilmenin küçük bir provası olan Newruz gününü bir şenlik havasında kutlanılması gerekirken, gerginlikler çıkarmak, huzur bozmak, güvenlik güçlerine sıkıntılar çıkarma, Newruz'un ruhuna da, mantığına aykırıdır.

DUA VE SELAMLARLA..