NEXT LEVEL ÇAYYOLU’NDA YÜZDE 10 KDV İNDİRİMİ

Hatice Kasapoğlu / Moda Tasarımcısı

Pasifik,Next Level Çayyolu’nda ev sahibi olmak isteyenlere ekstra yüzde 10 KDV indirimi uyguluyor. Pasifik’in Ankara'nın yatırım değeri en yüksek bölgesi Çayyolu’nda hayata geçirdiğiNext Level Çayyolu’nda150 metrekarenin üzerindeki tüm büyük dairelerde31 Mart 2017'ye kadar yüzde 8 KDV uygulanacak.

Next Level Ankara’nın başarısı sonucunda gelen yoğun talep üzerine başlanan projede, villa, loft, teraslı, buçuk oda çözümlü ferah dairelerin yanı sıra ayrıcalıklı penthouse seçenekleri bulunuyor. Next Level farkını ve kalitesini yaşamak isteyenlere, 3+1’den, 7,5+2’ye kadar farklı büyüklükte toplam 429 konutta 92 farklı daire tipi sunuluyor. Projede tüm konutlara en az iki araçlık kapalı otopark alanı veriliyor.

Next Level Çayyolu, 101 dönüm orman alanının yanı başında ve 191 dönümlük rekreasyon vadisinin tam ortasında yer alıyor. Proje, yemek okulundan standart ölçülere sahip kapalı basketbol salonuna, açık ve kapalı yüzme havuzlarından piknik yapılabilecek, futbol oynanabilecek, açık havada sinema keyfi yapılabilecek 5 bin metrekarelik çim etkinlik alanıyla da farklı sosyal imkânlar sunuyor.

Özel bahçeleri, geniş terasları, keyifli balkonları ile yeşille iç içe bir yaşam vaat eden Next Level Çayyolu, klasik tarzı sevenlere Viyana, modern, minimalist ve yenilikçi ögelerden hoşlananlara Milano, modern ile klasiğin harmanlanıp farklı yorumlanmasını sevenlere ise Chicago ile üç ayrı tarzda iç mimari seçeneği sunuyor.