Neye hayır dediniz? Dostlar

Eyüphan Kaya

Doğrusu Türkiye vatandaşlarının “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine” bu düzeyde “hayır” diyeceğini tahmin etmiyordum.

Eski sistem yakamıza bir kene gibi yapışmış, bir türlü hayır ve huzur içinde kalkınmamıza, gelişmemize müsaade etmiyordu.

Bir yandan vesayet sistemi diğer yandan çift başlılık, istikrar için seçim yasaları oyunları…vs.

Görüyorsunuz Erdoğan liderliğinde ülkemizin önü açıldı, her türlü engellemelere rağmen ayağı üzerinde durmaya çalışıyor.

*Dünya “beşten büyüktür” dediği için mi hayır,

*Dünyanın dengesinin bozulmasında kilit rolü olan İsrail cumhur başkanına “one munite” dediği için mi hayır,

*İslam dünyasını toparlamaya çalıştığı için mi hayır,

*Onun döneminde bütün okullara Kur’an dersi ile Siyerünnebi(Peygamberimizin hayatı) ders olarak okullara girdiği için mi hayır,

*Milyonlarca insanımız uçak yolculuğuyla tanıştığı için mi hayır,

*Ülkemizdeki otomobil sayısı kat kat arttığı için mi hayır,

*Kürt sorunun çözümü için yol açıp, ülkemizin dünya nezdinde küçük düşmesinden kurtardığı için mi hayır,

*Yaşlılarımıza, engellilerimize maaş bağlatıp, bir çok aileye huzur kazandırdığı için mi hayır,

*Ülkemizi bir marka ülke haline getirip, göğsümüzü gere gere “Ben Türkiye cumhuriyeti vatandaşıyım” diyebildiğimiz için mi hayır,

*Sağlığımıza sıhhatimize katkı verip, hastanelerimizi üç yıldızlı otel haline getirdiği için mi hayır,

*Külliyeyi yaparak, her hafta her gün toplumun bir kesimini misafir ettiği için mi hayır,

Ben sizin yerine olsaydım, hayır diyen liderlerin, siyasetçilerin yakasına yapışırdım, “siz niye bu paketin sağında solunda durup düşüncelerimizi pakete yansıtmadınız” derdim.

Yoksa liderlerin o uyduruk eleştirilerine mi kandınız, eğer öyleyse vay bu memleketin haline demekten kendimi alıkoyamıyorum.

Siz bu ucuz gerekçelerle muhalefete pirim verdikçe onlar hep boş boş Meclis’e git gel yapacaklar, iktidar olmaları için ekstra bir çaba harcamayacakları gibi kendini yenileme ihtiyacını da his etmeyecek bunun için bir çaba sarf etmeyecekler.

Çünkü muhalefet lideri olmak, muhalefet partide vekil olmak çok kolaydır.

Kimsenin sizden bir şey istediği yok, arada bir tabanının gazını almak için ölçüsüz ölçüsüz iktidar partisine hücum et yeter.

Kanaatim o ki artık böyle ucuz muhalefete prim vermemek lazımdır.

Ben olsam böyle bir muhalefeti tanımam bile.

Tercih sizin.