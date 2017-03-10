Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri ile Başkent’in güzelliklerini yerinde görüp tarihi mekanları ve müzeleri geziyor.

Pursaklar Belediyesi bünyesinde eğitim hizmeti veren Nezaket Okulları bu haftaki etkinliklerini MTA Tabiat Tarihi Müzesini ziyarete ayırdı.

İdareciler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen gezide çocuklara tarih öncesi canlılardan güneş sistemine, omurgalı hayvanlardan omurgasız hayvanlara kadar birçok farklı konuda bilgi verildi. Müzeyi gezen çocuklar keyifli dakikalar yaşadı. Doğanın nasıl değiştiğini, canlıların geçirdiği evreleri yakından inceleyen çocuklar, birçok hayvan türünü burada görmenin mutluluğunu yaşadı. Müzecilik hakkında küçük yaşta bilgi sahibi olan Nezaket Okulu öğrencileri, belirli aralıklarda Ankara’nın tarihi ve kültürel mekânlarını gezmeye devam edecek.

Türkiye’de ilk ve tek olarak Pursaklar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Nezaket Okulundan memnun kalan veliler, Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.