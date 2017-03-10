  • BIST 89.595
  • Altın 144,444
  • Dolar 3,7525
  • Euro 3,9761
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C

Nezaket Okulları bu haftaki etkinliklerini MTA Tabiat Tarihi Müzesini ziyarete ayırdı

»
Nezaket Okulları bu haftaki etkinliklerini MTA Tabiat Tarihi Müzesini ziyarete ayırdı
Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri ile Başkent’in güzelliklerini yerinde görüp tarihi mekanları ve müzeleri geziyor.

Pursaklar Belediyesi bünyesinde eğitim hizmeti veren Nezaket Okulları bu haftaki etkinliklerini MTA Tabiat Tarihi Müzesini ziyarete ayırdı.

İdareciler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen gezide çocuklara tarih öncesi canlılardan güneş sistemine, omurgalı hayvanlardan omurgasız hayvanlara kadar birçok farklı konuda bilgi verildi. Müzeyi gezen çocuklar keyifli dakikalar yaşadı. Doğanın nasıl değiştiğini, canlıların geçirdiği evreleri yakından inceleyen çocuklar, birçok hayvan türünü burada görmenin mutluluğunu yaşadı. Müzecilik hakkında küçük yaşta bilgi sahibi olan Nezaket Okulu öğrencileri, belirli aralıklarda Ankara’nın tarihi ve kültürel mekânlarını gezmeye devam edecek.

Türkiye’de ilk ve tek olarak Pursaklar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Nezaket Okulundan memnun kalan veliler, Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Pursaklar Belediye'si Kırkkonaklar Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ile protokol imzaladı11 Şubat 2017 Cumartesi 12:31
  • Hacette Üniversitesi Öğretim Üyeleri “Herkes İçin Kütüphane” projesi için Pursaklar Şehir Kütüphanesine Ziyarette Bulundular08 Şubat 2017 Çarşamba 13:01
  • Pursaklar Belediyesi ekipleri vatandaşa çağrıda bulundu: “Hayvanlara karşı merhametli olun.”03 Şubat 2017 Cuma 12:10
  • Pursaklar Belediyesi geleneksel Elmadağ Kayak Sporuna bu yıl da devam etti02 Şubat 2017 Perşembe 12:10
  • Budokaido Kyokushin Ankara İl Seçmesinde Pursaklar Belediyesi 6 madalya kazandı28 Ocak 2017 Cumartesi 11:12
  • Türkiye’nin ilk ve tek projesi olan Nezaket Okulları örnek nesiller yetiştirmeye devam ediyor20 Ocak 2017 Cuma 09:21
  • Vali Topaca’nın başkanlık ettiği toplantıda Pursaklar’ın okul ve derslik ihtiyacı masaya yatırıldı19 Ocak 2017 Perşembe 10:42
  • Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi B Grubunda fırtına gibi esiyor16 Ocak 2017 Pazartesi 12:02
  • Pursaklar Belediyesi’nin Saray Mahallesinde inşa ettiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı hızla yükseliyor12 Ocak 2017 Perşembe 10:52
  • Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarının imdadına koştu11 Ocak 2017 Çarşamba 11:57
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim