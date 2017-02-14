Nezaket Okullarında adab-ı muaşeret eğitimi gören 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklar bu sene İngilizce de öğreniyor

Pursaklar’da 5 ayrı şubede eğitim veren Nezaket Okulları, 4 ila 6 yaş arasındaki çocukları geleceğe hazırlıyor.

2011 yılından beri ilçedeki binlerce çocuğa ücretsiz eğitim veren Nezaket Okullarında minikler için basit İngilizce de öğretilmeye başlandı. İngilizce öğretmenleri tarafından ilki Merkez Nezaket Okulu’nda başlayan İngilizce eğitimleri diğer şubelerde de yaygınlaştırıldı.

Haftada bir gün, çocuklara hitap eden basit düzeydeki İngilizce ile miniklerin dil öğrenme yetenekleri geliştiriliyor. Eğlenerek İngilizceyi öğrenen minikler,arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşıyor. Çocukların ilgisinden memnun kalan öğretmenler ise küçük yaşta verilen dil eğitiminin önemli olduğun dikkat çekti.