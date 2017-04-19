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Nezaket Okulunda miniklere kitap ve kütüphane sevgisi küçük yaşta aşılanıyor

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Nezaket Okulunda miniklere kitap ve kütüphane sevgisi küçük yaşta aşılanıyor
“Ağaç yaşken eğilir” atasözünün hayat bulduğu Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunda miniklere kitap ve kütüphane sevgisi küçük yaşta aşılanıyor.

Eğitimci bir geçmişe sahip olan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ilçede uygulamaya koyduğu eğitim politikası ve hayata geçirdiği projelerle insana olan yatırımını her geçen yıl daha da arttırarak hizmetlerine devam ediyor. Bunlardan biri ve Türkiye’nin ilk ve tek projesi olan Nezaket Okulunda 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklar adab-ı muaşeret eğitimi ile geleceğe hazırlanıyor.

Birbirinden önemli konularda eğitim gören Nezaket Okulu öğrencilerine özellikle kitap ve kütüphane sevgisi aşılanıyor. Bu kapsamda bir dizi ziyaret gerçekleştiren Nezaket Okulları bu hafta hem Purskalar Belediyesi Şehir Araştırmaları Kütüphanesi hem de Kültür Bakanlığı Ali Dayı Çocuk Kütüphanesini ziyaret etti. Burada kitapları inceleyen öğrenciler keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Küçük yaşta kitaplara dokunmanın, kitapların önemini kavramının eğitimde etkili olduğunu belirten eğitimciler, Pursaklar Belediyesi’nin hizmetini takdirle karşıladı.

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