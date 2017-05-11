NİSAN AYI ASGARİ GEÇİM SONUÇLARI

İsmail Koncuk

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi ’nin yapmış olduğu 2017 Nisan ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Nisan 2017 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2.510,52 TL olarak hesaplandı.

Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 5.161,23 Lira olarak belirlendi. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre %0,56 oranında arttığını gösterdi.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı da bir önceki aya göre %0,50 oranında yükselmiş ve 1.934,25 Lira olarak hesaplandı. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2017 yılı Nisan ayında 1.957,24 Lira olarak tahmin edildi.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Nisan 2017 verilerine göre günlük 39,82TL olduğu belirlenirken, Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 1.194,51 TL oldu.

Mart 2017 itibarı ile ortalama 2.784,96 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %42,89’unu oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 762,73 TL olarak belirlenen kira gideri ise Mart 2017 ortalama maaşının %27,39’una denk geldi.

Buna göre bir memur, ortalama maaşının %70,28’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalırken, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının %29,72’si kaldı.

Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Nisan 2017 maaşından geriye yalnızca 827,69 TL kaldı.

GERÇEK ENFLASYON YILLIK YÜZDE 11,13

Araştırma sonuçlarını değerlendirdim, enflasyonun diğer aylarda olduğu gibi artmaya devam ettiğine dikkat çekiyorum. “2016 yılını yenilgiyle kapatan kamu çalışanları ve emekliler 2017’de de farklı bir tablo ile karşılaşmamış ve enflasyon karşısında ezilmeye mahkum bırakılmıştır.

Enflasyon ve ailenin mutfak harcamaları Nisan ayında da yükselmeye devam ederken, memur ve emeklilerin kayıpları da her geçen gün biraz daha artmaktadır.

Çarşı ve pazardaki rakamların akıllara zarar seviyelere çıktığı hepimizce malumken, enflasyon, alkışlarla imzalanan toplu sözleşmeyle verilen yüzde 3’lük zammı neredeyse ikiye katlamıştır.

2016 yılı Nisan ayı ile 2017 Nisan ayı arasında geçen 1 yıllık sürede ailenin zorunlu harcamaları toplamı yüzde 11,13 oranında artmıştır.

Kutsal ayımız Ramazan yaklaşırken bu ay da fiyatların daha da yükseldiği geçtiğimiz yıllardan bildiğimiz bir gerçektir.

Bu durumda memur ve emekli maaşlarındaki erimenin önümüzdeki dönemde daha da trajik bir hal alacağı açıktır. Bu harcamalara bir de bayram masrafları eklenince dar ve sabit gelirlilerin bütçeleri adeta çökecektir.

Bu çerçevede Türkiye Kamu-Sen olarak daha önceki yıllarda talep ettiğimiz “Bayram İkramiyesi”nin ne kadar haklı bir talep olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Yetkililerin bu talebimizi bir kez daha gözden geçirmesi zaruri bir hal almıştır.”