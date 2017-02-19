NİYETLER BİRLEŞTİRİCİ OLMALI

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Yeni Anayasa değişiklik referandum çalışmalarının hız kazandığı şu günlerde HDP hayır kampanyasımı yapıyor yoksa bölücülük tohumlarımı ekiyor; onu Kürt kardeşlerimizin taktirine bırakıyoruz.

Bu partiye mensup bazı mensuplarının ve milletvekillerinin seceresi az çok belli. Kimler bölücü terör örgütüne üye olmuş, kimler vatanına ve milletine karşı ihanet içinde olmuş bilmeyen yok gibidir. Her türlü alınan tedbire rağmen HDP milletvekilleri bütün yaşananlardan ders çıkarmamış olacaklar ki güneydoğu illerini adım adım dolaşarak Kürt, Türk kardeşliğine zarar vermek için durmadan kara tohumlar ektiklerine dair haberler gelmekte. yayılmakta. Bunlardan bir kadın milletvekili çıkmış utanıp-sıkılmadan hala Kürdistan diye bölücülük hayalinden bahsediyor.

İyi ki aklıselim Kürt halkı ve Kürt aydınları bu bölücülere itibar etmiyor. Nitekim gittikleri bazı yerlerde tepkiyle karşılanmaktalar. Türküyle, Kürdiyle bu milletin bölünmez bir bütün olduğunu yüzlerine karşı haykırmakta. Ama utanacak yüzleri olmadığı için bu karşı çıkışı yine de duymazlıktan gelmekteler,

Bütün bu gelişmeler gösteriyor ki terör destekçisi bu tayfa kin ve bölücülük tohumunun ekilmesi emrini Kandil’den almaktadır.

Bu gruba dahil olanlardan biri de Leyla Zana denilen PKK sempatizanıydı. Geçen gün bu şahıs bölücülük suçundan dolayı savcılık tarafından tutuklanmış, sonrada serbest bırakmıştır. Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’te tutuklu olmasına rağmen sağlık sorunları nedeniyle şimdilik serbest bırakıldı. HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere bazı milletvekilleri terör propagandası yapmak ve bölücülük faaliyetlerinde bulunmaktan dolayı tutuklu bulunuyorlar. PKK yandaşı bu kimselere hiç vakit kaybetmeden hak ettikleri cezalar verildiği takdirde şehit yakınlarının ve milletimizin beklentisi yerine gelmiş olacaktır.

Türk toplumunun bu terör destekçisi grubun dışındaki Kürt kardeşleriyle hiç bir sorunu yoktur. Yeter ki bu parazitler bu iki toplumun arasına nifak sokmaya çalışmasın.

Her şehit cenazesinde acı çeken şehit yakınları ve cenazeye katılanlar tenön destekçilerine bu vatanı ya sev ya terk et diye haykırmaktalar.

Bu cennet vatanı ve ay-yıldızlı bayrağımızı ancak sevenler ve aşık olanlar yükseltebilir ve yüceltebilirler.

Sarıya boyanmış seçim otobüsünün üzerine çıkıp da, açıktan açığa vatan ve Türk düşmanlığını körüklemeye kalkışmak Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan kimselere yakışmaz. Bana kalırsa bunlar ateşle oynadıklarının farkında değiller. Bunların arkasında kimler var? Kime güveniyorlar? Sıkışınca bu ülkenin vatandaşı olduklarını söyleyerek takiye yapıyorlar. Fakat ihanet peşinde koşan çetelere destek vermekten de geri durmuyorlar. Adama sormazlarmı bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diye. Bu gibilere samimi yurttaş demek yerine ancak ülkesine ihanet eden ve bölücülük tohumu eken hain denmesi daha doğru olur inancındayım. Gün bölücü ve yıkıcı ideolojilere kanmadan vatanını-milletini-devletini ve bayrağını sevme günüdür. 7 Asır boyunca 3 kıtaya hakim olmuş Osmanlının nesli Türk yurttaşları olarak ister Türk, ister Kürt, isterse millet mozaiğinin bir başka grubu olsun tek hedef birlikte yaşamak olmalıdır…