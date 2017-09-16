NÜFUS ÇALIŞANLARI SAHİPSİZ DEĞİLDİR..!

Fahrettin Yokuş

Nüfus çalışanları, iş yoğunluğu ve elaman yetersizliği içerisinde büyük bir özveri ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Hem de büyük bir sabır ve metanetle, ancak bu gayretli çalışmalar takdir görmediği gibi yeterli dahi görülmemektedir ki, Malum Sendikanın yaptığı toplu sözleşme ile Nüfus memurları 1.098 TL zarara uğratılmıştır.

YENİ YIL İLE BİRLİKTE YENİ YÜKLERDE BU FEDAKAR NÜFUS ÇALIŞANLARINA YÜKLENECEKTİR ..!

Bu gün pek çok İl ve ilçe Yeni Nüfus Cüzdanı talep kuyruklarını eritmeye çalışıyor, Nüfus çalışanları yeni yılla birlikte büyük bir kargaşanın içine düşeceklerdir. Temmuz’da sınavları sonuçlanan 1200 yeni personelin de tam anlamıyla bir çözüm olamayacağı görülmektedir. Buna rağmen hala işe başlatılmamış olmamaları oldukça düşündürücü. Diğer yandan 6 Aylık fazla mesai süresi bitmiş, yeni düzenlemede yapılmamıştır. Yeni bir Mesai Düzenlemesi Yapılırsa da bu şartlarda nüfus çalışanları fazla mesaiye kalmamalıdır.

Nüfus Çalışanlarının fazla mesai ücretleri ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nun çıkaracağı KHK'da Toplu Sözleşme Metnindeki saat ücretleri yerine, Nüfus Çalışanları için daha önce çıkarılmış 6 Ay süreli KHK'daki ücretlerin tekrar konulması için biz Bakanlık nezdinde girişimlerimizi sürdüreceğiz.

MEVCUT DURUMDA 300 SAAT FAZLA MESAİ KARŞILIĞI (6 ayda) 2.745 TL ALAN NÜFUS ÇALIŞANI, TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE 300 SAAT FAZLA MESAİ YAPTIĞINDA (6 ayda) 1.647 TL ALACAK

Toplu sözleşmede düşürülen saat ücretlerine razı olup çalışmak demek "EMEĞİN SÖMÜRÜLMESİNE" razı olmak demektir. Hiç bir Nüfus Çalışanı buna kesinlikle rıza göstermez. Fazla Mesai yeniden gelecekse Saat ücreti en azından eskisi kadar olmalıdır. Böyle bir olumsuz durumda Biz de Sendika olarak üyelerimizi fazla mesaiye kalmamaları için uyaracağız ve sonuna kadar arkalarında olacağız.

Ayrıca, Nüfus çalışanları okulların yeni eğitim dönemine girmesine sayılı günlerin kaldığı bu günlerde, bir de okul kayıtları için çalışmaktadırlar. Bütün kamu kurumları topu nüfus çalışanlarının üzerine atmaktadır.

NÜFUS ÇALIŞANLARININ CAN GÜVENLİĞİ YOK

Nüfuslarda talep birikmeleri neticesi çeşitli gerginlik yaşanmaktadır. Bu durum Nüfus Personelini de olumsuz yönde etkilemektedir. Maalesef nüfus çalışanlarının huzuru kaçmıştır. Acilen bu hususta onları motive edecek şartlar sağlanmalıdır. Nüfus Müdürlüklerinde güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Ayrıca Suriyeli göçmenlerin nüfus idarelerinde başvurularında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu güne kadar 10 Milyon Nüfus Cüzdanı yenilenmiştir. Geride 70 Milyon yenilenecek nüfus cüzdanı vardır.

BİZ BUGÜNDEN UYARIYORUZ

Yılbaşından sonra Ehliyet ve Pasaportta nüfuslardan verilmeye başlandığında, Nüfus Müdürlüklerinde büyük bir kargaşa yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Nüfus Müdürlüklerinin bu hali ile pasaport ve ehliyet hizmetleri vermesi mümkün değildir. İçişleri Bakanlığı bir an önce tedbir almalı, ne vatandaşlar ve ne de Nüfus personeli mağduriyet yaşamamalıdır.

Biz Türk Büro-Sendikası olarak; her zaman olduğu gibi, bu günde bütün gücümüzle Nüfus çalışanlarının sorunlarını çözmek için mücadele ediyoruz. Bundan sonrada devam edeceğiz.

Bu konuda İçişleri Bakanı’na çağrımız vardır. "Bir kez olsun Nüfus çalışanlarının sorunlarının çözümü için gayret sarf ediniz. Bakanlığınız sadece Emniyet ve Valiliklerden sorumlu değildir… Nüfus Çalışanları sadece ve sadece emeğinin karşılığı ile huzurlu çalışma ortamı talep etmektedir.