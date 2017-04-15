NÜKLEER SİLAHLARIN TEHDİDİ

Günseli Rumelioglu / Çevre Mühendisi

Nerden başlasak?!. Bombaların her gün kahvaltımıza görüntü teşkil ettiği, bugünün dünyası ve ahir zaman. Ahir zaman , Alemlerin Rabbi (varlıkları terbiye edip kemale erdiren) olan Allah’ın insana verdiği kredilerin sona erdirildiği zaman dilimidir. Peygamberler eliyle insana ulaştırılan mesajların sona erdirilmesinin anlamıda budur.

Kredi dönemi bitirilmişse bunun zorunlu sonucu , hesap döneminin başlamasıdır.Çünki hiçbir kredi başıbozukluk uğruna verilmez. Allah’ın kredi vermekteki cömertliği, o kredilerin hesabının sorulmayacağı anlamını asla taşımıyor.

Doğayı ve dengeleri tehdit eden en büyük zararlılardan biri genelde silahlar, özel olarak ta nükleer silahlardır. Nükleer silahların ulaştığı güç 1985 yılında 58 milyar insanı öldürecek bir güçtü. 2000’ li yıllardaki tehdidi ise çok daha büyüktür.

1986 Çernobil olayı, tarihin en büyük teknolojik felaketi olarak tescil edilmiştir. 7 ton radyoaaktif madde çevreye yayıldı.32 bin kişi hayatını kaybetti. Radyoaktif serpintinin sebep olduğu kanser olayları can almaya devam ediyor.

2. dünya harbinde Nagazaki ve Hiroşima ‘ya atılan 2 atom bombasından tam 200 kat daha fazla radyasyon yayan Çernobil’in serpintileri, uzmanların raporlarına göre yüzlerce değil, milyonlarca yıl faal olacaktır.

Çernobil benzeri 2-3 kaza dünyanın işini bitirmek için yeterlidir.Görüldüğü gib insanoğlunun azmışlığı, tabiatla, Tanrıyla didişmesi bizi buralara getirmiştir.

TEMEL TEDBİRLER NELER OLABİLİR?

Nüfus artış hızının durdurlması.

Kapitalist tüketimin (israfın), gösteriş ve kazanım iştahının frenlenmesi.

Kaynakların karı daha yükseltme eğilimine cevap verecek şekilde kullanımının durdurulması.

Doğal yaşam düzenine dönüşün küresel düzeyde özendirilmesi.

Ekolojik dengenin , estetiğim yaşatılması ve korunmasında rol almak, iklimi düzenlemek.

Su rejimi ve suyun içilebilirliğini sağlamak.

Havayı toz ve kirlerden arındırmak.

Biyolojik çeşitliliğin oluşum ve devamını temin etmek.

Canlıların yaşam ortamlarını oluşturmak ve korumak.

Oksijen üretimiyle karbon bağlamayı temin etmek.

Endüstriyel, evsel , sanayi atıklarının düzenli ve kalıcı metodlarla uzaklaştırılması ve iyileştirilmesi.

Kullanılmış suyun arıtılarak tekrar kullanımı metodlarını geliştirmek.

Tabiat ve tüm canlıları sağlıklı ve hijyenik bir çevrede temiz hava, temiz gıda, temiz yaşam alanları ile korunmasına dikkat etmek.

Ekolojik denge korunarak doğal kaynaklardan enerji elde edilmesi.

İnsanoğlunun habire reklam yapıp riya ile kirlettiği Yaratıcı’ya inancın en saf ve temiz şeklini aralıksız hatırda tutmak , tövbe ve şükür de olmak.

Ey insan! Senin secdegahına,mabedine,saldırı yapılması şöyle dursun, yan gözle bakılsa kıyametleri koparırsın da, çimenin, ağacın, yıldızın ( ve tabii bütün hayvanların) secdesine habire musallat olmakta neden hiçbir beis görmezsin?! Neden böylesine gaddar,bencil, egoist ve zalimsin. Neden emanetlere karşı böylesine ihanet ve hıyanet içindesin?!

Y.Nuri Öztürk-Küresel Afetler