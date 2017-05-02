O BAYRAK BU BAYRAK DEĞİL

Bülent Ertekin

Referandum sürecinde HAYIR cephesinin medyadaki önemli ismi SÖZCÜ gazetesinde

Evet” propagandası tam gaz devam ediyor. Manisa'da bir şahıs üzerine 'evet' yazdığı Türk Bayrağını balkonuna astı. Ancak bu Türk Bayrağı Kanununa göre suç.

diye bir haber yayınlandı. Bu haberi belki gördünüz belki görmediniz belkide hadi yaaaa zaten bunların huyu bu sürekli bu tür haberler yayınlayarak HAYIR CEPHESİNE mermi taşırlar gibi düşünmüş te olabilirsiniz.

Aslında haber doğru idi Zira Manisa dan bir vatandaş evinin balkonuna asmış olduğu ve şairin de dediği gibi

zemin kan kırmızı ay yıldızi ak

O mübarek bayrak işte bu bayrak

diye göğsümüzü kabarta kabarta şişire şişire okuduğumuz bayrağımızın altına kocaman harflerle EVET yazmış. SÖZCÜ gazetesinin haberi doğru idi. lakin taraflı bir habercilik ve yayıncılık yapmıştı. Zira ülkemizin hangi sokağına meydanına caddesine hatta ve hatta özel sektör binalarının balkonlarina camlarına bakarsanız seçimlerde refandumlarda resmi ve dini bayramlarda sözcü gazetesinin SUÇ dediği üzerinde RESİM OLAN BAYRAKLARI da görmüşsünüzdür. Öyle değil mi? Elbette sizlerde EVET diyeceksinizdir. bayrak şairinin şiirinde dediği gibi

zemin kan kırmızı ay yıldızi ak

O mübarek bayrak işte bu bayrak

O BAYRAK OLMUYORDU.

zira üzerinde şimdi olduğu gibi görmeyi istemediğimiz yazı kadar resimlerde var.

Peki bu mukaddes gördüğümüz bayrağın üzerinde olması gereken neydi?

Gelin şimdi bayrak kanunun bir göz atalim

Türk Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3. maddesine göre, “şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.”

Türk Bayrağı Kanunu

Kanun Numarası : 2893

Kabul Tarihi : 22/9/1983

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 24/9/ 1983 Sayı : 18171

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 22 Sayfa : 599

Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Bayrağın Şekli ve Yapımı

Madde 2 - Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı albayraktır.

diye başlayıp gidiyor. Şimdi açık ve net olarak kanunla koruma altına alınan bu mukaddes bayrak üzerinde bir simge oluşturmak ne kadar doğru. Doğru ne kelime kardeşim

dibine kadar YANLIŞ

dibine kadar HATALI

dibine kadar KANUNSUZ

dibine kadar İLLEGAL dediğinizi duyar gibiyim.

Bayrağın üzerine yazılan EVET ne kadar yanlış ise yapılan resimlerde bir o kadar yanlış bir o kadar YASA DIŞI yani KANUNSUZ.

Bu kanunsuzluğa kapı aralarsaniz yarın o kapıyı kapatamazsınız.

Bugün EVET

Yarın HAYIR

Bugün M.KEMAL

Yarın ABDULHAMİT HAN

Bugün NAZIM HİKMET

Yarın MEHMET AKİF ERSOY

Yani bugünlerin ve yarınların sonu yok

Bir tek son var oda

BAYRAĞIN TÜRK BAYRAĞININ

ASLI ASTARI NE İSE HERKESİN

HER KESİMİN

SAĞCISININ

SOLCUSUNUN

KEMALİSTIN

ANTİ KEMALİSTİN

LAİKÇİNİN

ANTİ LAİKÇİNİN

Şairin dediği gibi

Zemin kan kırmızı ay yıldızi ak

O mübarek bayrak işte bu bayrak deyip

ZEMİNİ KAN KIRMIZI

AY YILDIZİ AK in üzerine sağına soluna önüne arkasına hiçbir şey koymadan saygı ile EMRET demeyi bilmelidir.

Selam ve dua ile..