O BAYRAK BU BAYRAK DEĞİL

Referandum sürecinde HAYIR cephesinin medyadaki önemli ismi SÖZCÜ gazetesinde
Evet” propagandası tam gaz devam ediyor. Manisa'da bir şahıs üzerine 'evet' yazdığı Türk Bayrağını balkonuna astı. Ancak bu Türk Bayrağı Kanununa göre suç.
diye bir haber yayınlandı. Bu haberi belki gördünüz belki görmediniz belkide hadi yaaaa zaten bunların huyu bu sürekli bu tür haberler yayınlayarak HAYIR CEPHESİNE mermi taşırlar gibi düşünmüş te olabilirsiniz.
Aslında haber doğru idi Zira Manisa dan bir vatandaş evinin balkonuna asmış olduğu ve şairin de dediği gibi
zemin kan kırmızı ay yıldızi ak
O mübarek bayrak işte bu bayrak
diye göğsümüzü kabarta kabarta şişire şişire okuduğumuz bayrağımızın altına kocaman harflerle EVET yazmış. SÖZCÜ gazetesinin haberi doğru idi. lakin taraflı bir habercilik ve yayıncılık yapmıştı. Zira ülkemizin hangi sokağına meydanına caddesine hatta ve hatta özel sektör binalarının balkonlarina camlarına bakarsanız seçimlerde refandumlarda resmi ve dini bayramlarda sözcü gazetesinin SUÇ dediği üzerinde RESİM OLAN BAYRAKLARI da görmüşsünüzdür. Öyle değil mi? Elbette sizlerde EVET diyeceksinizdir. bayrak şairinin şiirinde dediği gibi
zemin kan kırmızı ay yıldızi ak
O mübarek bayrak işte bu bayrak
O BAYRAK OLMUYORDU.
zira üzerinde şimdi olduğu gibi görmeyi istemediğimiz yazı kadar resimlerde var.
Peki bu mukaddes gördüğümüz bayrağın üzerinde olması gereken neydi?
Gelin şimdi bayrak kanunun bir göz atalim
Türk Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3. maddesine göre, “şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.”
Türk Bayrağı Kanunu
Kanun Numarası : 2893
Kabul Tarihi : 22/9/1983
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 24/9/ 1983 Sayı : 18171
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 22 Sayfa : 599
Amaç
Madde 1 - Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.
Bayrağın Şekli ve Yapımı
Madde 2 - Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı albayraktır.
diye başlayıp gidiyor. Şimdi açık ve net olarak kanunla koruma altına alınan bu mukaddes bayrak üzerinde bir simge oluşturmak ne kadar doğru. Doğru ne kelime kardeşim
dibine kadar YANLIŞ
dibine kadar HATALI
dibine kadar KANUNSUZ
dibine kadar İLLEGAL dediğinizi duyar gibiyim.
Bayrağın üzerine yazılan EVET ne kadar yanlış ise yapılan resimlerde bir o kadar yanlış bir o kadar YASA DIŞI yani KANUNSUZ.
Bu kanunsuzluğa kapı aralarsaniz yarın o kapıyı kapatamazsınız.
Bugün EVET
Yarın HAYIR
Bugün M.KEMAL
Yarın ABDULHAMİT HAN
Bugün NAZIM HİKMET
Yarın MEHMET AKİF ERSOY
Yani bugünlerin ve yarınların sonu yok
Bir tek son var oda
BAYRAĞIN TÜRK BAYRAĞININ
ASLI ASTARI NE İSE HERKESİN
HER KESİMİN
SAĞCISININ
SOLCUSUNUN
KEMALİSTIN
ANTİ KEMALİSTİN
LAİKÇİNİN
ANTİ LAİKÇİNİN
Şairin dediği gibi
Zemin kan kırmızı ay yıldızi ak
O mübarek bayrak işte bu bayrak deyip
ZEMİNİ KAN KIRMIZI
AY YILDIZİ AK in üzerine sağına soluna önüne arkasına hiçbir şey koymadan saygı ile EMRET demeyi bilmelidir.
Selam ve dua ile..
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.