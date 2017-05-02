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O BAYRAK BU BAYRAK DEĞİL

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Bülent Ertekin

Referandum sürecinde HAYIR cephesinin  medyadaki önemli ismi SÖZCÜ gazetesinde 

Evet” propagandası tam gaz devam ediyor. Manisa'da bir şahıs üzerine 'evet' yazdığı Türk Bayrağını balkonuna astı. Ancak bu Türk Bayrağı Kanununa göre suç.

diye bir haber yayınlandı. Bu haberi belki gördünüz belki görmediniz belkide hadi yaaaa zaten bunların huyu bu sürekli bu tür haberler yayınlayarak HAYIR CEPHESİNE mermi taşırlar gibi düşünmüş te  olabilirsiniz. 
Aslında haber doğru idi Zira Manisa dan bir vatandaş evinin balkonuna asmış olduğu ve şairin de dediği gibi
zemin kan  kırmızı ay yıldızi ak 
O mübarek bayrak  işte  bu  bayrak  
diye göğsümüzü kabarta kabarta şişire şişire okuduğumuz bayrağımızın altına kocaman harflerle EVET yazmış. SÖZCÜ gazetesinin haberi doğru idi. lakin taraflı bir habercilik ve yayıncılık yapmıştı. Zira ülkemizin hangi sokağına meydanına caddesine hatta ve hatta  özel sektör binalarının balkonlarina  camlarına  bakarsanız seçimlerde refandumlarda resmi ve dini bayramlarda sözcü gazetesinin SUÇ dediği üzerinde RESİM OLAN BAYRAKLARI da görmüşsünüzdür.  Öyle değil mi?  Elbette sizlerde EVET diyeceksinizdir. bayrak şairinin şiirinde  dediği gibi
zemin kan kırmızı ay yıldızi ak 
O mübarek bayrak işte bu bayrak 
O BAYRAK OLMUYORDU.
zira üzerinde şimdi olduğu gibi  görmeyi istemediğimiz yazı kadar resimlerde var.
Peki bu mukaddes gördüğümüz bayrağın üzerinde  olması gereken neydi?
Gelin şimdi bayrak kanunun bir göz atalim

Türk Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3. maddesine göre, “şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.”

Türk Bayrağı Kanunu

Kanun Numarası : 2893

Kabul Tarihi : 22/9/1983

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 24/9/ 1983 Sayı : 18171

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 22 Sayfa : 599

Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Bayrağın Şekli ve Yapımı

Madde 2 - Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı albayraktır.

diye başlayıp gidiyor. Şimdi açık ve net olarak kanunla koruma altına alınan bu mukaddes bayrak üzerinde bir simge oluşturmak ne kadar doğru.  Doğru ne kelime kardeşim 
dibine kadar YANLIŞ 
dibine kadar HATALI 
dibine kadar KANUNSUZ 
dibine kadar İLLEGAL dediğinizi duyar gibiyim.
Bayrağın üzerine yazılan EVET ne kadar yanlış ise yapılan resimlerde bir o kadar yanlış bir o kadar YASA DIŞI yani KANUNSUZ.
Bu kanunsuzluğa kapı aralarsaniz  yarın o kapıyı kapatamazsınız. 
Bugün EVET
Yarın HAYIR
Bugün M.KEMAL
Yarın ABDULHAMİT HAN
Bugün NAZIM HİKMET
Yarın MEHMET AKİF ERSOY 
Yani bugünlerin ve yarınların sonu yok 
Bir tek son var oda 
BAYRAĞIN TÜRK BAYRAĞININ 
ASLI ASTARI NE İSE HERKESİN 
HER KESİMİN
SAĞCISININ
SOLCUSUNUN
KEMALİSTIN
ANTİ KEMALİSTİN
LAİKÇİNİN
ANTİ LAİKÇİNİN 
Şairin dediği gibi

Zemin kan kırmızı ay yıldızi ak
O mübarek bayrak işte bu bayrak deyip
ZEMİNİ KAN KIRMIZI
AY YILDIZİ AK in üzerine sağına soluna  önüne arkasına hiçbir şey koymadan saygı ile EMRET demeyi bilmelidir.

Selam ve dua ile..

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