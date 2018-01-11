O Ses Türkiye geçtiğimiz ay en fazla konuşulan yarışma programı olmayı başardı

Nur Çelebi / Editör

Televizyon kanalları nda birbirinden farklı formatlarda onlarca yarışma programı yayınlanırken, reyting rekorları kıran yarışma programı O Ses Türkiye geçtiğimiz ay da en fazla konuşulan yarışma programı olmayı başardı. Medya Takip Ajansı Interpress’in yapmış olduğu incelemeye göre, Acun Ilıcalı’nın sunduğu ve Murat Boz, Hadise, Yıldız Tilbe ile Gökhan Özoğuz’un jüri olduğu yarışmayla ilgili geçtiğimiz ay yazılı basına 76 haber yansıdığı tespit edildi.

Kanallarda yayınlanan programların medyaya yansımalarının takip edildiği incelemeye göre, sunuculuğunu yakışıklı ve başarılı sanatçı Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, geçen ay yazılı basında çıkan 58 haberle ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise yakında başlayacak olan Survivor yer alırken, yarışma daha başlamadan yazılı basında 53 haberle gündeme geldi. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerinden ev dekorlarına, moda anlayışlarından gelenek göreneklere kadar her konuda yarıştığı Gelin Evi hakkında ise 41 haber çıktığı belirlendi. Evrim Akın’ın sunumuyla ekranlara gelen sevimli yarışma programı Çocuktan Al Haberi de geçen ay 36 haberle beşinci sırada yer aldı.