O Ses Türkiye hafta sonu muhteşem bir finalle sezonu kapattı

Svetlana Williams

Televizyon ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören O Ses Türkiye hafta sonu muhteşem bir finalle bu sezona veda etti. Interpress’in medyada yapmış olduğu incelemeye göre Acun Ilıcalı’nın yapıp sunduğu yarışmanın, geçen ayın en fazla konuşulan yarışma programları içinde ilk sırada yer aldığı belirlendi. Sezon boyunca en çok izlenen programlar arasında da hep üst sıralarda yer alan O Ses Türkiye’nin finali de AB Grubunda ilk sırayı alırken, Total izleyicide de ikinci olarak sezonu zirvede kapattı.

İlk kez bir kadın yarışmacı şampiyon oldu …

Bu sezon jüri üyeliklerinde Gökhan Özoğuz, Hadise, Murat Boz ve Yıldız Tilbe’nin yer aldığı O Ses Türkiye’de 2. tura Yıldız Tilbe'nin takımından Ceren Düzova, Murat Boz’un takımından Aydan Kahraman ve Nihat Mugil, Hadise'nin takımından Oğulcan Bolcan, ve Gökhan'ın takımından Lütfiye Özipek ve Yener Bulut-Ümit Durak ikilisi kaldı. O Ses Türkiye finali 2. turunda şarkılarını seslendiren yarışmacılar arasından en çok SMS desteğini alan Gökhan Özoğuz'un takımından Lütfiye Özipek ve Yener Bulut-Ümit Durak oldu. Büyük finalde ise bu sezonun kazananı halkın oyları ile Lütfiye Özipek olurken, böylece O Ses Türkiye tarihinde ilk kez bir kadın yarışmacı şampiyon olmayı başardı.