Hatice Kasapoğlu / Editör

2018 yılının ilk ayında medyaya magazin haberleri damga vururken, Ocak ayının en çok konuşulan ünlü isimleri de belli oldu. Medya Takip Ajansı Interpress’in yazılı basın ve interneti tarayarak hazırlamış olduğu listeye göre geçtiğimiz ay en çok konuşulan isim vizyona giren yeni filmi ile gündemde olan Cem Yılmaz oldu. Ünlü sanatçı ile ilgili geçtiğimiz ay yazılı basın ve internete 6 bin 916 haber yansıdığı tespit edildi.

Yeni yılın ilk ayının en fazla konuşulan ünlü isimlerinin yer aldığı liste de ikinci sırada yapmış olduğu program ve ağırladığı konukları ile adından oldukça çok söz ettiren Seda Sayan yer alırken, aşk hayatı ile de gündeme gelen sanatçı hakkında yazılı basın ve internette 4 bin 739 haber çıktığı belirlendi. Üçüncü sırada ise her zaman açıklamaları ve sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımları ile gündemde olmayı başaran Demet Akalın yer alırken, güzel şarkıcı hakkında internet ve yazılı basında 4 bin 278 haber çıktığı tespit edildi.

Geçen ay en çok konuştuğumuz isimlerden biri, televizyonda yaptığı programının yanı sıra aldığı üç günlük hapis cezası ile de gündemde olan Seren Serengil olurken, ünlü isim ile ilgili geçen ay medyaya 3 bin 574 haber yansıdığı belirlendi. Geçen ayın öne çıkan bir diğer ismi ise Ocak ayında hakkında yazılı basın ve internette 3 bin 451 haber çıkan Gülben Ergen oldu.

Geride bıraktığımız ayda sanat dünyasını yasa boğan vefat haberleri de gündemde öne çıkarken, özellikle Hababam Sınıfı’nın ‘Mahmut Hoca’sı Münir Özkul ve Dondurmam Gaymak filmiyle hatırladığımız Turan Özdemir’in aramızdan ayrılması medyada geniş yer buldu.