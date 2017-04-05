Ödenemeyen SSK primi, aylık 53,33 TL'ye indi, faiz ve cezası silindi !

Halim Utlu / Gazeteci

Ülkemizde Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) başvurmayan 4.5 milyona yakın kişinin, toplam 12 milyar lira prim borcu oluştu. 2012 yılından beri gelir testine girmeyen bir kişinin prim borcu, 20 bin liraya ulaştı. Yeni getirilen düzenlemeye göre; geçmişe yönelik ceza ve faizler siliniyor, borç aylık 53,33 TL'den yeniden yapılandırılıyor. Ancak,geçmiş borçlar affa uğramıyor. Gecikme faizi ve cezası siliniyor, geçmiş borç 53,33 TL üzerinden hesaplanıyor.Yeni düzenlemeye göre;Genel Sağlık Sigortası uygulamasına başlandığı 2012’den beri işsizseniz ve gelir testine girip, Genel Sağlık Sigortası'na başvuru yapmadıysanız, 1 Nisan 2017 tarihi itibarıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu’da (SGK),63 aylık prim borcunuz görünüyor demektir.

Bunu rakama dökersek,gecikme faizi ve cezası ile beraber, en az 20 bin liranın üzerinde bir borç ortaya çıkıyor.

​Ödenemeyen prim borçları,12 ayda taksitle ödenecek

Yeni düzenlemeye göre; bu borcu, aylık 53,33 TL'den ödeyebileceksiniz ve gecikme faizi, gecikme cezası da siliniyor. Yani, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 3.360 TL ödediğinizde, artık hiçbir borcunuz kalmıyor.Hemen Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanmaya başlıyorsunuz. Bu borcu da ister peşin, isterseniz de 12 aylık taksitle ödeme imkanı da var.Üstelik,bu geçmiş borçları yapılandırmak için tanınan süre ise 12 ay.1 Nisan 2017’den, 1 Nisan 2018’e kadar SGK’ya başvurup, bu haktan istifade edebiliyorsunuz.

2016'da borcunu yapılandıranların durumu

Diğer yandan geçmişte GSS borcunu yapılandırarak,halen borç ödeyenlerin durumunda da yeni gelişmeler var.Bilindiği üzere, geçen yıl da borcu olanlara yeni bir hak tanındı ve 2016’nın Eylül ayı itibariyle gelir testine başvuranlara, sadece ana paralarını 12 ay eşit taksitle ödeme imkanı getirildi.Prim borcu olan bir kısım vatandaşlar, borcunu taksitlendirdi; halen de taksitlerini ödüyor. Yeni uygulama ile bu vatandaşlar da, 1 Nisan’daki yeni düzenlemeden yararlanabiliyor.Bunlar, SGK’ya başvurarak, bundan sonraki taksitlerini 53,33 TL'den ödeyebilecek.

Kimler gelir testine giriyor !?

1 Nisan 2017’den itibaren, ayda 53,33 TL prim ödemeyi kabul edenler, gelir testine girmeden, GSS’den yararlanabiliyor.

Benim 53,33 TL'yi ödeyecek gücüm yok diyenler, gelir testine girecek ve aynı evde yaşayanların toplam aylık geliri, 592,50 TL'den az olduğunu ispat etmek durumunda kalacak. Bu durumda olanların prim borçlarını da devlet karşılayacak ve sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek...

Dikkat edilmesi gerekli konular !

-- Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) borcunuz varsa ve 1 Nisan’daki yeni düzenlemeden yararlanmazsanız, prim borcunuz katlanacak ve hiçbir zaman da silinmeyecek..!

-- Kaldı ki,özel sağlık sigortanız da olsa, sağlık giderlerini cebinizden de ödeseniz, sosyal güvencesi olmayan ve çalışmayanların GSS’ye başvurması şart !...

-- İster bugüne kadar GSS priminizi düzenli ödeyin, ister 2016 yılı yapılandırmasından yararlanıp borcunuzu taksitlendirmiş olun, geçmişe yönelik ödediğiniz prim borçları iade edilmeyecek !..

-- Geçmiş borçlarınızı ödeme imkanınız kesinlikle yoksa, gelir testine girerek, bunu ispat edebilirseniz, geçmiş prim borçlarınız siliniyor.

-- 1 Nisan’da yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre; 53,33 TL'lik prim ödemesinden, isteğe bağlı sigortalılar istifade edemiyor.