ODTÜ Kıbrıs Dünyanın “Yeşil Beyinlerini” Arıyor!

İlhan Cantürk

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, bu yıl altıncısını düzenlediği, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik uluslararası proje yarışması “Yılın Yeşil Beyni” ile 2017 yılının “Yeşil Beyin” adaylarını arıyor.

ODTÜ’nün üç kampusundan birisi olan ODTÜ Kıbrıs’ın, bu yıl altıncısı düzenlenecek “Yılın Yeşil Beyni 2017” uluslararası proje yarışmasına başvurular 5 Ocak 2017 tarihinde başladı.

Yarışma, ODTÜ Kıbrıs’ın, tüm Ortadoğu coğrafyasında lider konumuyla tanınan “Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Programı” tarafından düzenleniyor. 5 yıl boyunca, dünyanın neredeyse her yerinden katılan ve dereceye giren takım ve öğrenciler, toplam 33,750 euro ödül ve Kuzey Kıbrıs gezisi kazandılar.

ODTÜ Kıbrıs Yılın Yeşil Projelerini Arıyor!

25 Mayıs 2017 tarihinde sona erecek başvurular, sadece internetten yapılıyor. Yaşamsal üçlü olarak nitelendirilen çevre, enerji ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konularında farkındalığı artırmak ve geliştirmek amacıyla düzenlendiği belirtilen yarışmanın; üniversite öğrencilerinden oluşan takımlara açık “Yılın Yeşil Beyinleri” ve lise öğrencilerinden oluşan takımlara açık “Yılın Genç Yeşil Beyinleri” olmak üzere iki ayrı kategoride yapıldığı vurgulandı.

Geçen Sene Rekor Ülke ve Rekor Başvuru

Yarışmayla ilgili açıklamalar yapan, “Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Programı” koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Carter Mandrik, 2012 yılından bu yana gerçekleştirilen yarışmada, geçen sene 24 farklı ülkeden 328 başvuruyla rekor kırıldığını vurgulayarak, “Yarışmaya bugüne kadar, Fransa’dan, Çin’e; Ruanda’dan, Vietnam’a; Hindistan’dan, Endonezya’ya kadar, çeşitli ülkelerden takımlar katıldı. Her sene olduğu gibi, ikişer kişilik takımlarla katılmanın zorunlu olduğu “Yılın Yeşil Beyni 2017”de, her iki kategoride de finale kalan beşer takımın projelerini, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda Ekim ayında yapılacak sunumun ardından, uluslararası jüriler değerlendirecek.” dedi.

Bu yarışmanın, tüm dünyadan öğrenciler için, hem dünyayı daha yeşil bir yer haline getirme çalışmalarına katkı sunmaları ve hem de bilimsel yeteneklerini ve yaratıcılıklarını sergilemeleri açısından büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Mandrik sözlerine şöyle devam etti: “Dereceye giren öğrenciler ödül kazanmanın yanı sıra çevrenin korunmasına da katkıda bulunacaklar. Yılın Yeşil Beyni yarışması öğrencilerin hayatlarını değiştirmekle kalmayacak, dünyaya etkileri de olacaktır. Yarışma, katılımcı öğrencilerin ve okullarının tanınırlığını artıracak ve daha sürdürülebilir bir dünya için fırsat sunacaktır. Sürdürülebilirlik, her birimiz için oldukça yüksek öneme sahip bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.”

Bu yıl yarışmaya, Türkiye’den çok daha fazla öğrencinin katılmasını arzu ettiklerini vurgulayan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal, “Türkiye’deki lise ve üniversitelerde eğitimlerini sürdüren birçok parlak öğrencinin buraya gelip yeteneklerini sergileyeceklerinden eminim,” dedi.

Dünyamızın 21. yüzyıldaki en önemli sorunlarından birisinin, “sürdürülebilirlik” ve “çevre bilinci” olduğunu vurgulayan Baykal, sözlerine şöyle devam etti: “İlk kez beş yıl önce, bu global sorunla ilgili farkındalığı artırma ve özellikle genç neslin konuyla ilgili bilincini geliştirme hedefiyle bu yarışmayı düzenledik. Her yıl başvuruların artarak devam etmesi, yarışma misyonumuz açısından doğru yolda olduğumuzu bize gösterdi. Aslında gerçek kazanan, ‘Sürdürülebilirlik Bilinci’dir.”

Yılın Yeşil Beyni 2016’da Asya Okulları Hakimiyeti

Sonuçları her sene, “Akademik Yıl Açılış Töreni’nde açıklanan yarışmada, geçen sene ilk üçe şu takımlar girmişti:

Üniversiteler kategorisinde Ashutosh S. Chauhan ve Shruti Sarode (Indian Institute of Technology Kharagpur) birinci; Khalidah Nurul Azmi ve Sunartriasih (Universitas Indonesia) ikinci ve Krishna Ganesh Navale ve Omik Milind Save (India VIVA Institute of Technology) üçüncü oldular.

Liseler kategorisinde ise, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Özel Fen Lisesi’nden, Fikret Emre Öcal ve Mehmet Hasip Özden birinci; Gemlik Hisar Anadolu Lisesi’nden, Hatice Özgüneş ve Ömer Can Çolak ikinci ve “Abdülkadir Perşembe Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden, Samet Can Şen ve Serhat Keser üçüncü oldular.

Ek Bilgi:

Yılın Yeşil Beyinleri: Üniversite öğrencilerine yönelik uluslararası Yılın Yeşil Beyinleri yarışmasına katılmak isteyen takımların, çevre, enerji ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konularında özgün projelerini 2000 kelimeyi aşmayacak şekilde ve kısıtlı sayıda şekil veya tablo ile destekleyerek, İngilizce olarak hazırlamaları gerekiyor. Projelerde sürdürülebilirlikle ilişki, özgünlük, yapılabilirlik, etkinlik, fizibilite analizi ve yazım/çizim kalitesi kriterleri aranıyor. http://www.greenbrain.ncc.metu.edu.tr/tr adresinden yapılan elektronik başvuruların ardından yapılan değerlendirme sonunda, ilk beşe giren takımları oluşturan öğrenciler bireysel olarak ödüllendirilecek. Birinci olan takımın üyeleri 1000’er euro, ikinci takımın üyeleri 750’şer euro, üçüncü takımın üyeleri ise 500’er euro ile ödüllendirilecek. Tüm finalistleri bir de KKTC gezisi bekliyor.