Ödüllü gazeteci Hande Fırat’a Dünyagöz'den kutlama ziyareti

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilciliğine getirilen ödüllü gazeteci Hande Fırat’ı, Çalışan Gazeteciler Günü’nde makamında ziyaret...

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilciliğine getirilen ödüllü gazeteci Hande Fırat’ı, Çalışan Gazeteciler Günü’nde makamında ziyaret eden Dünyagöz Ankara Direktörü Hüseyin Kılavuz ve İş Geliştirme Bölge Yöneticisi Ali Olgun Boydak, kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Fırat’ın Hürriyet Ankara Temsilciliği görevini ve Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Direktör Hüseyin Kılavuz, “Vatansever tavrı ve yardımları nedeniyle, Fırat'ı en içten duygularımla tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.’’ dedi.

Göz sağlığında, hastanenin sorumlu tavrına minnettarım

Ziyaretleri ve nazik davranışlarından dolayı Hüseyin Kılavuz’a teşekkür eden ve Dünyagöz’ü ilgi ile takip ettiğini belirten ödüllü gazeteci Hande Fırat da, “Dünyagöz ailesine, ülkemize ve insanlarımıza karşı göz sağlığı alanında gösterdikleri sorumlu tavrın yanı sıra, sosyal ve sanatsal konulardaki girişim ve destekleri için minnetlerimi sunuyorum” dedi ve teşekkür etti.

Fırat,Dünyagöz Tunus’taki ’Gözden Gönüle’ sanat galerisini henüz görmediğini, çok kısa zamanda mutlaka ziyaret edeceğini ifade ederken, Dünyagöz Hastanelerinin Tunus’tan sonra, Keçiören ve Sincan’da açılan şubelerinin Ankaralıları çok memnun ettiğini belirtti.

(Halim UTLU)