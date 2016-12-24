Odunpazarı Belediyesi Halk Market halka tanıtıldı

Alisa Çiçek Akyol / Genel Yayın Yönetmeni

Odunpazarı Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaç duydukları ürünleri kendilerinin seçmesini sağladığı sosyal yardım modeli olan "Halk Market" Başkan Av. Kazım Kurt tarafından Espark'ta vatandaşa tanıtıldı.

Odunpazarı Belediyesi sosyal belediyecilik uygulamalarına “Halk Market” projesiyle yepyeni bir boyut kazandırdı. İnsana değer veren projelerle her zaman ön plana çıkan Odunpazarı Belediyesi, Halk Market ile Türkiye’ye örnek oldu.

Espark Alışveriş Merkezi -1’inci katında kurulan “Halk Market Standı” vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Standa gelen vatandaşlara yetkililer tarafından Halk Market’in hizmet anlayışı, çalışma şekli ile ilgili bilgiler verildi.

Ayrıca vatandaşlara, Market formatında olan Halk Market’in belediyeye bağış olarak verilen gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddelerinin, niteliklerine uygun koşullarda depolandığını ve Halk Kartlı ihtiyaç sahiplerinin Halk Market’e giderek ihtiyacını karşıladıkları anlatıldı.

27 Aralık 2016 saat 22:00’ye kadar Halk Market standının açık olduğunu söyleyen yetkililer, Eskişehir halkına Halk Market projesini en iyi şekilde tanıtmak istediklerini ve vatandaşların Espark Alışveriş Merkezi’nde bulunan standa davet ettiklerini ifade etti.

Halk Market’ten 496 hane yararlanıyor

Odunpazarı Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım modeli olan Halk Market, 1 yılı geride bıraktı.

“Yoksullukla Mücadele Günü” olan 17 Ekim 2015 tarihinde açılan Halk Market 1. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Kurulduğu günden bugüne kadar Halk Market’e 1357 hane başvurdu. Yapılan değerlendirme ve tespit çalışmalarının ardından 496 hane her ay düzenli olarak Halk Market’ten yararlandı.

Halk Market’in 1. yılı ile ilgili açıklama yapan Halk Market yetkilileri, Kasım ayından itibaren ihtiyaç sahibi hane halkının 50 TL olan alışveriş limitinin 80 TL’ye çıkarılacağını duyurdu.

Yetkililer, Halk Market’in yeni başvuruları da değerlendirerek yoluna devam edeceğini söyledi.