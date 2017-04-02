Ailelerinden uzakta eğitim hayatına devam eden öğrencilerin çamaşır yıkama derdine son vermek için 2016 yılının Mart ayında Öğrenci Çamaşır Yıkama Merkezi’ni hizmete sunan Yenimahalle Belediyesi, öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Bu merkezin Yenimahalle Belediyesi’nin öğrencilere armağanı olduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Biz istiyoruz ki ailelerinden uzakta eğitim hayatlarını sürdürmeye çalışan öğrencilerimiz çamaşır yıkamayla vakit harcamasın, derslerine odaklansın” dedi.

Bir yılda 850 öğrenciye 3 bin 400 defa yıkama hizmeti veren merkez, 6 çamaşır makinesi, 3 kurutma makinesi ve 3 personel ile haftanın her günü 8.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet veriyor.

“Gençler yeter ki okusun”

Demetevler Lalegül Çarşısı içinde kapılarını öğrencilere açan Yenimahalle Belediyesi Öğrenci Çamaşır Yıkama Merkezi, öğrenci belgesini getiren herkese hizmet veriyor.

Hijyenik şartlarda yıkanan kıyafetler, kurutma işleminin ardından itinayla hazırlanarak poşetleniyor. Öğrencilere hem maddi açıdan hem de zaman açısından destek verdiklerini kaydeden Yaşar, “Öğrencilere ufak da olsa bir destek veriyorsak ne mutlu bize. Gençler bizim geleceğimiz. Onlar yeter ki okusun” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerse Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür ederek “Burada çamaşırlarımız tertemiz yıkanıp kurutuluyor ve poşetlenerek bize teslim ediliyor. Bu bizim için inanılmaz derecede önemli bir hizmet” diye konuştu.