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Öğrenci Yaşam Koçu ve Drama Eğitmeni Emine Koç Sincan'da seminer düzenledi

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Öğrenci Yaşam Koçu ve Drama Eğitmeni Emine Koç Sincan'da seminer düzenledi
Toplumsal değer seminerlerden, çocuk eğitimi seminerlerine, ailede iletişim seminerlerinden sağlık seminerlerine kadar pek çok konuda vatandaşı bilgilendiren Belediye, Ankara İl Müftülüğünün isteği üzerine vaizelere de iletişim becerileri semineri verdi.

Sincan Belediyesi’nin kişisel gelişim seminerleri ilçe sınırlarını aştı. Her fırsatta il çe sakinlerini bilinçlendirmek için seminerler düzenleyen Sincan Belediyesi bu kez Ankara İl Müftülüğünün isteği üzerine vaizelere iletişim becerileri semineri verdi. Müftülüğün düzenlediği program doğrultusunda her hafta sevgi evlerine giden vaizeler orada çocuklarla daha etkili bir iletişim sağlayabilmek için Sincan Belediyesinden seminer talebinde bulundu. Talebi geri çevirmeyen Sincan Belediyesi de iletişim becerileri ile ilgili katılımcıları drama yönetimini kullanarak bilgilendirdi. Oldukça verimli geçen seminerden ne yapacağını bilerek çıkan vaizelere, sevgi evlerinde nelerin yapılabileceği ile ilgili de bir program önerisinde bulunuldu. Seminerden memnun ayrılan vaizeler, seminerin tekrarlanmasını istedi.

Çocukla iletişimde çocuğun yaşı, cinsiyeti ve kişilik özelliklerinin oldukça önem taşıdığını belirten Öğrenci Yaşam Koçu ve Drama Eğitmeni Emine Koç çocuğu dinlemenin önem vermek ve değer vermekle eş anlamlı olduğunun altını çizdi.  Koç iletişimde bireylerin dikkat etmesi gerektiği hususları şöyle sıraladı: Değer verme ve görme duygusu, güven ortamı, yakınlık ve dayanışma duygusu, sorumluluk duygusu, zorluklarla mücadele ederek onların üstesinden gelmeyi öğrenme ve etkili iletişim için çok önemli olduğunu belirtti. 

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