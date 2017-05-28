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Öğrenciler AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'nde Deprem Eğitimi Aldılar

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Öğrenciler AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'nde Deprem Eğitimi Aldılar
Çankaya Belediyesi, Karataş Ortaokulu öğrencilerini, deprem anında yaşanacaklar konusunda bilgilendirmek amacıyla AFAD Deprem Simülasyon Merkezi’ne götürdü.

Okulların fiziki koşullarını iyileştirerek ve çevre düzenlemesini gerçekleştirerek öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim almasını sağlayan Çankaya Belediyesi, çocukların bilinçlenmesi konusunda da çeşitli eğitimler düzenliyor. Okulları ziyaret ederek geridönüşüm, ağız ve diş sağlığı gibi konularda çocuklara çeşitli eğitimler veren Belediye, bu defa AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'nde deprem hakkında bilgilendirdi. Türkiye'nin tek deprem simülasyon merkezinde gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler, gerçek bir deprem sırasında neler yaşandığını ve nasıl davranmaları gerektiğini canlı olarak öğrendi.

Olası bir deprem karşısında nasıl davranmaları gerektiği konusunda uzmanlar tarafından verilen teorik eğitimin ardından  Türkiye'nin en gelişmiş simülasyon merkezinde  oluşturulan yapay deprem ortamında gerçek bir depremde yaşanabilecekleri ve neler yapmaları gerektiğini yaşayarak deneyimledi.

Öğretmenlerinin de katıldığı değişik oyunlar eşliğinde verilen eğitimde öğrenirken eğlenceli vakit de geçiren öğrencilere, günün hatırası olarak kumbara ve deprem eğitimi kitapçığı hediye edildi.

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