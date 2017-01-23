Öğrencix’le Öğrenmek Artık Çok Kolay

Açelya Aşkın / Arkeolog

Y ve Z kuşağının öğrenme eğilimleri ile insanların doğal dikkat dikkat süreleri gözetilerek hazırlanan Öğrencix, başarıyı doğrudan artırdığı kanıtlanmış görsel, işitsel ve videolu sunumları, eğitim kazanımlarını ölçen binlerce soru ve tamamının video çözümleriyle, Türkiye’ye bütüncül bir eğitim modeli sunmanın gururunu yaşıyor.

Alanında uzman eğitimcilerden oluşan Öğrencix Akademik Kurulu tarafından alt yapı çalışmaları yaklaşık bir yılda tamamlanan Öğrencix, öğrencinin kendi başına vedoğrudan öğrenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Öğrencix, birbiriyle ilişkili konuları arka planda pekiştiren Akıllı Hücreleme Yöntemiyleöğrenme ve akılda kalıcılık oranını önemli ölçüde artırmaktadır.

Öğrencinin her an hayatında yer alan, bilgisayar, tablet ve akıllı telefonla rahatlıkla kullanılabilen Öğrencix, 9.-12. Sınıf öğrencileri ile mezun öğrencilere,15 dakikadan kısa ve dikkat dağıtacak tüm unsurlardan arındırılmış mikro derslerle,lise müfredatının tüm kazanımlarınıen ince ayrıntısına kadar öğrenme imkanı sunuyor.

Öğrencix’te,22 bin testsorusu, 850 saat dijital içerik, 420 saat konu anlatımı, 2100 konu anlatım videosu, 300 adet açık uçlu sınav, 1500 adet açık uçlu soru, binlerce mini testve tarama testleri bulunuyor.Tüm bu özelliklere ilave olarak tamamı video çözümlü Cix Denemeler ile onlarca psikolojik danışmanlık ve rehberlik videosu da Öğrencix’te.

Öğrencix’te mini testlerde ve tarama testlerindeki binlerce sorunun tamamının video çözümleri yer almakta olup sosyal medya üzerinde onlarca eğitimcinin katılımıyla oluşturulan platformlar aracılığıyla, öğrenme süreci interaktif olarak da devam etmektedir.