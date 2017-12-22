Öğretmen Kubilay

Ebru Oğuzhan Yeter

Yıl 1930, İzmir’in Menemen ilçesi, tarihe ‘’ Menemen Olayı’’ olarak geçen olayda;

Öğretmen Asteğmen, Mustafa Fehmi Kubilay katledildi.

O gün, Kubilay’a yardım etmek için koşan bekçiler, Hasan bey ve Şevki bey’de şeriat isteyen gerici grup tarafından öldürüldüler.

Cumhuriyet tarihinin, en utanç veren, en üzücü olaylarından biridir.

Manisa’dan Nakşibendi tarikatının temsilcileri tarafından, gönderilen yobazlar, Menemen’de genç öğretmeni acımasızca katlettiler.

Katiller en ağır cezalara çarptırıldılar.

Kubilay, Cumhuriyet değerlerini korurken, hem öğretmenlik görevini hem de askerliğini yaparken katledildi.

Menemen olayı, sadece Mustafa Fehmi Kubilay’a karşı değil, Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerine karşı yapılan acımasız ve gerici bir saldırıdır.

Tarih, bu gerici yobazları utançla yazarken, Mustaf Fehmi Kubilay gibi cesur yürekleri Devrim Şehidi olarak yazmıştır ve millet onları bağrına basmıştır.

Şehidimiz Kubilay ve arkadaşlarının, 87 yıl önce Cumhuriyete sahip çıkma kararlılıklarının bugün kü bekçileri bizleriz.

Ulusumuzun birliğini, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için, bu gün hala Devrim Şehitleri veriyoruz.

Ülkemizin aydınlık ve bağımsız yarınları için eğitim alanında mücadele eden, zorlu şartlarda canı pahasına görev yapan sayısız Kubilay var.

Bizler, Atatürk Devrimlerinin bekçileri olarak, Cumhuriyet ışığında, ülkemizin tam bağımsızlığı için mücadele eden Kubilay’ lar olarak göreve hazırız.

Şehit Kubilay, Türk’ün cesur yüreğidir. Kubilay, Türkiye Cumhuriyetinin mücadele örneğidir.

Kubilay Türk Gençliğine, örnek olan bir devrim şehididir.

Cumhuriyetimiz ve Atatürk devrimleri için, tehlikeli olan Cemaat ve tarikatlar, hala görevleri başında.

Dinci ve gerici yapılanma, bugün en başta eğitim olmak üzere, toplumun her kesiminde etkisini göstermeye devam ediyor..

En çok kadınları ve çocukları hedef alıyorlar. Her gün giderek gerilimli açıklamalar yapmaktan vazgeçmiyorlar.

Geçmişten bu güne, topluma verdikleri zararları hep birlikte yaşayarak görüyoruz.

Cumhuriyet devrimlerini hala içine sindiremeyen, 87 yıl önce ki yobaz ve gerici düşünceye sahip olan bir zihniyet örümcek ağı gibi toplumu sarmış durumdadır.

Kurtuluş savaşı öncesinde, İngilizlerle işbirliği yapan Cemaatler günümüzde emperyalistlerin ağa babası olan ABD ile yoluna devam etmektedir.

Biz bugün Ulusal bağımsızlığımızı, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, laik ve çağdaş eğitimden yana olan kararlılığımızı korumalı hedeflerimizi doğru belirlemeliyiz.

Unutmayalım !! 87 yıl önce bugün, Kubilay ve arkadaşları, Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni, Atatürk İlke ve Devrimlerini savunurken şehit edildiler.

Ölümünün 87.yılında, Ülkesini canı pahasına koruyan Şehit Öğretmen-Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşlarını, saygıyla, minnetle anıyoruz.