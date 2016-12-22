ÖĞRETMENİN "ARANIZDA KİMLER ALEVİ?" SORUSUNU TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDIK

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

Ankara Beytepe Ortaokulu’nda Din öğretmenin çocuklara “Aranızda kimler Alevi” sorusunu yönelttiği iddialarını Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a sorduk. Öğretmenin sorusu nedeniyle fişlenmekten korkan Alevi inançlı çocukların ve ailelerinin büyük rahatsızlık yaşadığını, “Okullarda yaşanan benzer nitelikteki olaylar dikkate alındığında öğretmenlerin Alevi kimlikli öğrencilere yönelik bu davranışları planlı ve sistematik bir çalışmanın veya korku iklimi oluşturma anlayışının bir ürünü müdür?” sorusunu yönelttik.

“BAKANLIĞA İLETİLEN BİR ŞİKAYET VAR MI?”

Konuyla ilgili soru önergemizde, Beytepe Ortaokulu’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni H.K.’nın derslerine girdiği 7 sınıf öğrencilerine namaz kılmayı anlatırken, “Aranızda kimler Alevi?” sorusunu yönelttiği iddialarının kendilerine ulaştığını vurguladık. “Öğretmenin sorusu nedeniyle fişlenmekten korkan Alevi inançlı çocukların hiçbirisinin el kaldıramadığı, öğrencilerin durumu anlattığı ailelerinin de bu nedenle büyük rahatsızlık yaşadıkları ifade edilmiştir”

Beytepe Ortaokulu’nda yaşandığı iddia edilen olayla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na ulaşan bir şikayet ya da bilginin olup olmadığını sorduk, “Bakanlığınıza konuyla ilgili ulaşan bir şikayet varsa ilgili öğretmen hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?”

“KORKU İKLİMİ Mİ OLUŞTURULMAK İSTENİYOR?”

Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilen bir şikayet yoksa ilgili öğretmen hakkında söz konusu iddiayla ilgili bir soruşturma başlatılmasının düşünülüp düşünülmediğini sorup, önergemizde şu sorulara yer verdik:

“-Eğer söz konusu öğretmen hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmayacaksa bunun gerekçesi nedir?

-Söz konusu öğretmen hangi gerekçeyle derste öğrencilere Alevi olup olmadıklarını sormuştur? Bakanlık olarak öğretmenin bu davranışını ders müfredatına uygun buluyor musunuz? Bu soruyla edinilecek bilginin eğitim ve öğretimde hangi amaçla kullanılması düşünülmektedir?

-Son yıllarda okullarda yaşanan benzer nitelikteki olaylar dikkate alındığında öğretmenlerin Alevi kimlikli öğrencilere yönelik bu davranışları planlı ve sistematik bir çalışmanın veya korku iklimi oluşturma anlayışının bir ürünü müdür?

-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri derslerinde öğrencilerine din ve vicdan özgürlüğünü anlatmakta mıdır? Eğitim müfredatında buna yönelik bir başlık bulunmakta mıdır? Yoksa bu çerçevede bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda yer alan sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZtarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

Ankara Beytepe Ortaokulu’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni H.K.’nın derslerine girdiği 7. Sınıf öğrencilerine namaz kılmayı anlatırken, “Aranızda kimler Alevi?” sorusunu yönelttiği iddiaları tarafımıza ulaşmıştır. Öğretmenin sorusu nedeniyle fişlenmekten korkan Alevi inançlı çocukların hiçbirisinin el kaldıramadığı, öğrencilerin durumu anlattığı ailelerinin de bu nedenle büyük rahatsızlık yaşadıkları ifade edilmiştir. Bu çerçevede;