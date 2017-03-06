Öğretmenler, Belediye Konservatuvarı’nda aldıkları eğitimi konser ve halk dansları gösterisiyle taçlandırdılar

Keçiören Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, ilçedeki okullarda görev yapan öğretmenler müzik ve dans yeteneklerini sergilediler.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Keçiören Belediye Konservatuvarı Öğretmenler Korosu Konseri ve Halk Dansları Gösterisi” etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Koroda Keçiören’de görevli 25 öğretmen, halk dansları ekibinde ise 20 öğretmen sahne aldı. Öğretmenlerin yakınlarının da izlediği etkinlikte Şef Yavuz Şanlı yönetimindeki koro, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle izleyenleri halk müziğine doyururken, halk dansları ekibi de Anadolu’nun dört bir yanından esintiler içeren gösterisiyle büyük alkış topladı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, gelecek nesillerin eğitiminden sorumlu öğretmenlerin sanata olan yakın ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Konservatuvarımızda müzik ve halk dansları eğitimi alan öğretmenlerimiz bu gece çok başarılı bir gösteri gerçekleştirdiler. Hem öğretmenlerimizi hem de onlara eğitim veren Konservatuvar hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.