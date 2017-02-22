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ÖĞRETMENLER “ENDÜSTRİ 4.0”A HAZIRLANIYOR

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Hatice Kasapoğlu

Milli Eğitim Bakanlığı Çocuk Dostu Şehir Ankara Uygulamaları ve Hacettepe Üniversitesi Teknokent işbirliği ile  öğretmenlere “Teknoloji ve Bilişim Eğitimi” verildi.

Hacettepe Teknokent’te verilen eğitim, Çocuk Dostu Şehir Ankara Uygulamaları Ankara İl ve İlçe koordinatörleri ve teknoloji ve bilişim alanında uzman kişilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitimde, bilişim ve teknoloji alanındaki son yönelim ve uygulamalara ilişkin  bilgilendirmeler yapıldı.

Hacettepe Teknokent Genel Müdürü İlyas YILMAZYILDIZ,  endüstri 4.0’la birlikte yeni bir dönemin kapılarının açıldığına dikkati çekerek,  “Endüstri 4.0’la birlikte yeni meslekler oluşacak bazı meslekler kaybolacak. Bu yeni nesli  nasıl etkileyecek. Böylesi tarihi bir dönemde yaşayan ve ülkemizin geleceğini kuracak olan değerli öğretmenlerimiz çocuklarımızın yol göstericisi olacak’’dedi

Hacettepe Teknokent’in kapılarının öğretmenlere ve öğrencilere açık olduğunu ifade eden Yılmazyıldız,  birlikte çalışmaya her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Eğitimler çerçevesinde Dijital Stratejist Levent Karadağ, teknoloji çağına öğrencileri nasıl hazırlamak gerektiğine ilişkin sunumda, 2025 yılında 1.5 trilyon cihazın internete bağlanacağını,  elbiselerin %10’unun giyilebilir teknolojilerden olacağı belirterek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yeni sanayi politikalarını oluşturarak hızla eyleme geçtiklerini belirtti.

 Yeni ortaya çıkan sanayinin “Sanayi 4.0” ismi ile anıldığını belirten Karadağ, “Geleceğin profesyonelleri bugünün 8-15 yaşındaki çocukları olacağı için bütün dünyada bu çocuklarda zihinsel dönüşümü sağlamak üzere çalışmalar hızlandı” diye konuştu.

Gün boyunca süren eğitimlerde “Kodlama ve Teknolojilerin Öğrencilerin Eğitiminde Artan Önemi”, “Sanayi 4.0”, “Sanayi 4.0’ın Ortaya Çıkardığı Meslekler”, “Sanayi 4.0’ın Çalışanları”, “Sanayinin Evrilmesi ve Tasarım Çağına Geçiş”, “Öğretmenin Değişen Rolü”, “Kodlama, Oyun, Robotik Programlama, Drone”, “Sanayi 4.0 Liseleri’ne Yolculuk”, “Scratch ile Kodlama” başlıklarında bilgilendirmeler, eğitim ve uygulamalar yapıldı.

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