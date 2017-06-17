Eyüphan Kaya

Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Diyarbakır il temsilciliği adına Van’ın Gevaş ilçesinde işlenen işken suçu hakkında yapılan yazılı basın açıklamasıdır.

OHAL yönetimi layüsel davranmaya müsaade etmez.

15 Temmuz vatana/millete ihanet kalkışması neticesinde haklı olarak Meclis kararıyla OHAL yönetimine karar verildi ve üç ayda bir uzatılmasına da tepki gösterilmiyor, vatanın selameti için gereklidir diye, fakat bazı güvenlik görevlilerinin haddini aşarak vatandaşlarımıza işkence etmesi kabul edilemez.

Van valiliği bu gayri insani faaliyette bulunup vatandaşlarımızı işkence eden kimseleri “bilakayd u şart” adalete teslim etmesi lazımdır, yoksa “rızayı kabahat aynı kabahattir” atasözü icabı kendileri de bu suça ortak olmuş olurlar.

Başta insan hakları kuruluşları olmak üzere sivil toplumun bu konuda iş birliğine giderek hem bu mağdurları ziyaret etmeleri, hem de bu işkencenin failleri hakkında suç duyurusunda bulunmaları gerekir. Bu olay kamuoyunun vicdanını derinden yaralamıştır.

İşgüzar davranıp bu işkence fotoğraflarını paylaşanlar ekstra bir suç işleyip kat kat cezalandırmayı hak etmişlerdir.

Ez cümle Van’ın Gevaş ilçesinde vuku bulan bu hadise örtbas edilecek bir adi olay değildir, ben insanım diyen herkesin bunu böyle bilmesinde fayda olduğuna inanıyoruz.

Gözaltına alınan Cemal Aslan (53), Halil Aslan (50) ve Abdüsselam Aslan (35) bugün çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldığı söyleniyor, bu olayın oluşturduğu manevi sıkıntının %10’unu hafiflemiştir, %90’ı için mücadelenin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bir daha bu tür sıra dışı hadiselerin yaşanmaması umuduyla kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu sorunu oluşturan failleri de bu mübarek ayda insanlık adına oluşturdukları kabahatten dolayı kınıyoruz.

Kamuoyuna arz ederiz.

Ortadoğu gazeteciler cemiyeti Diyarbakır il temsilciliği adına

Eyüphan Kaya