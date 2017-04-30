OHAL'DE 1 MAYIS KUTLU OLSUN !!

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

Olağanüstü Hal ve Kanun Hakkında Kararnameler içerisinde, 1 Mayıs’a bir gün kala, alıştığımız gibi; nerede, nasıl kutlanacağının tartışmaları sürerken, 1 Mayıs’larda öfkeyle, şiddetle, kanla biten günleri de unutmadık.

Geçmişten ders alarak, bugün kü sorunlarımıza çözüm bulabilmek için, 2017’nin 1 Mayıs’ında kendimize bu soruları sormalıyız...

Bu güne kadar kutlanan 1 Mayıs’lar, işçinin ve emekçinin hayatında neyi değiştirdi ?

Bu gün geldiğimiz nokta da, Sendikalar ve Oda’lar nerede ve kimin yanında yer alıyorlar ?

İşçinin, işinin daha çok ağırlaştığı 1 Mayıs alanlarında, işçinin hangi sorunu çözüldü ?

İşsiz kalan işçilerin, hakları ne olacak ?

Sayısını bilmediğimiz işçi, emekçi hakkını alamadan ölüyor, onların hakkını kim savunacak ?

Bu sorunları yaşamaya alışan bir toplum haline gelmişken, aynı zamanda bağımsızlığı da tehlikeye giren bir ülkede, ne işçi, ne de emekçi bağımsız değildir !!

O zaman biz neyi kutluyoruz ?

Önce bağımsızlığımız, ve ülkemizin bütünlüğü için mücadele etmemiz gerekmiyor mu?

İçimizdeki işbirlikçilerin, ve bölücülerin müsade ettikleri ölçüde kutlama yapmak kendimizi kandırmaktır.

Her türlü sömürüye karşı, emekçinin yanında olanlar güçlerini birleştirmelidir.

Vatan bağımsız olursa ; emek mücadelesi, demokrasi mücadelesi var olur, eğer vatan yoksa ne emek mücadelesi ne de demokrasi mücadelesi başarılı olamaz.

Hiç bir siyasi partinin gölgesinde kalmadan emek için, bağımsızlık için örgütlü olmayı başardığımızda, haklarımıza sahip çıkmayı, haklara saygı göstermeyi öğrenirken, emperyal güçlerin oyuncağı da olmayacağız.

Vatanın bağımsızlığı emekçinin, işçinin bağımsızlığından daha önemlidir.

Vatan varsa, biz de varız ...

1 Mayıs, insanca, özgürce, kardeşçe, birlik içinde ve el ele ulusça kutlanmalıdır.

1 Mayıs'ta çocuk işçiler, gözden kaçmamalıdır..

1 Mayıs'ın her şeyden önce emeğin ve emekçinin bayramı olduğu unutulmamalıdır.

1 Mayıs'ta işçi hakları, iş cinayetleri, sendikal haklar, grev hakkı, emekçinin hakkı ön plana çıkarılmalı, 1 Mayıs, emekçilerin her türlü yasağa karşı koyduğu mücadele günü olmalıdır.

1 Mayıs insana yapılan her türlü zalimce baskının, yoksulluğun, açlığın, işsizliğin, ayrımcılığın ve sömürünün karşısında dimdik duruş olmalıdır.

Daha özgür bir yaşam için 1 Mayıs kutlamalarında barış kazansın, emek kazansın, emekçi kazansın, bağımsızlık kazansın.

Sermayenin kölesi olmaktan kurtulmak isteyen işçi kazansın, insanlık kazansın ki ; 1 Mayıs’lar hep yaşasın, hep coşkuyla kutlansın. Bu 1 Mayıs’ta kutlamalar, baskıya, şiddete, haksızlığa, hukuksuzluğa maruz kalmasın.

Milli üretimi, emeği, işçiyi, bağımsızlığı, birlik beraberliği, eşitliği ve adaleti amaçlayan bir kutlama olsun.

Meslek örgütlerinin, işçinin, emekçinin kolkola girip haklarına sahip çıktığı gün olsun.

Referandumda, sen ben demeden bir araya gelenler, 1 Mayıs’ta hak arayanların, emek verenlerin, işçilerin, işsizlerin ve emeği yok sayılanların yanında olsun.

İşçinin ve emekçinin hakkını koruyan, sendikaların satılmadığı günleri umut ederek;

Özlediğimiz demokrasi kazansın, yürekler bir olsun...

OHAL’de, hep birlikte haykıralım,

‘’ 1 Mayıs Kutlu Olsun’’

Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı olmayan zararlar verebilir.

Gazi Mustafa Kemâl Atatürk