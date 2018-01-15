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OHAL’in sendikal çalışmalara hiçbir olumsuz etkisi yok

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Mustafa Toruntay

Kimi konfederasyonlar ve sendikalar, ana muhalefet partisini de yanına alarak OHAL’in sendikal çalışmalara olumsuz etki ettiğini ve çalışma yapamadıklarını dile getirip duruyorlar. 28 yıldır profesyonel olarak sendikacılık yapan biri olarak son 15-16 yıldır sendika çalışmaların en rahat yapıldığı yılları yaşadığımızı net bir şekilde ifade edebilirim. İç ve dış tehditlere karşı, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak için alınmış OHAL kararının hiçbir şekilde sendikal alandaki çalışmalara olumsuz bir etkisi yok. Bizler örgütlenme çalışmalarımızı sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca, sendikalı olmayı destekleyen bir hükümet varken, bu denli açıklamaların yapılması neye ve kime hizmet edildiğini açıkça belli etmektedir.

 

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