Ohrid’i dinliyorum gözlerim açık keyfim yerinde

Alisa Çiçek Akyol

Hani bazen her şeyden kaçmak isteriz de bir türlü bizi sarıp sarmalayacak yer bulamayız ya… Yürürken yürürken bir su kenarı, renk renk çiçekler görür, esinti hisseder, kuş sesi, kedi mırlaması duyarız. Hemen en yakında gözümüze çarpan bir banka ilişiriz… Bir köpekle, kediyle göz göze geliriz. Başımı okşasana ne bekliyorsun der gibi bakar durur… Güzel bir söz söylememizi bekler, dönüp tekrar tekrar bakar. Her şeyi unutuverirsiniz. Doğa sizi sizden alıverir, dinlendirir, sakinleştirir sizin haberiniz bile olmaz.

İşte Ohrid’deki yaşam da aynen böyle.

Benim Ohrid’le tanışıklığım bir eğitim gezisiyle oldu. Ekibimizle öğleden sonra vardık Ohrid’e. Eşyalarımızı otele bırakıp kendimizi hemen Ohrid’in sokaklarına attık. Ohrid çarşısının girişinde Çınar meydanı karşıladı bizi. Yürüyerek gezdik. Size de şiddetle tavsiye diyorum, bir gün yolunuz Ohrid’e düşerse adım adım gezin lütfen. Burda gezerken sadece bir yöne bakamıyorsunuz. Etrafınızda dönüp her yeri görmek istiyorsunuz. Çünkü baktığınız her noktada ayrı bir güzellik, farklı bir manzara var. Her köşesi ayrı güzel. Gözlerinizi kırpmadan her yere bakmak istiyorsunuz. Orta Çağ dönemine ait hisarlar, çok sayıda kilise, manastır, cami, bölgeye özgü Safranbolu evlerine benzer yapılar, orman…. Ve Avrupa’nın en eski, en derin gölünün o muhteşem manzarası…. Bizim güney ve güneybatı sahillerimizi andırıyor biraz.