Okul disiplin anlayışınız batsın!

Eyüphan Kaya

Kaş yapayım derken göz çıkarmak bu olsa gerek, bir öğrenciyi kurtaracağım derken 40 öğrencinin eğitim hayatına leke bırakan bir disiplin anlayışı ne derece makuldür size soruyorum.

Milli eğitimin sınıf içi ve okul havası içindeki disiplini her geçen gün kan kaybediyor.

Geçende Diyarbakır Milli Eğitim müdürü ile bir röportaj yaptım, sorularımdan biri şuydu; Bazen 33 kişilik sınıfta 2-3 öğrenci dersi işlemez hale getiriyor acaba bunlara eğitim öğretimin ilk bir ayında yeterince ilgi gösterdikten sonra okul disiplin anlayışına uymakta zorlanıyorlarsa veli ile işbirliği içinde açık öğretime yönlendirip, diğer 30 kişinin haklarını korumak, eğitim öğretimi daha kaliteli haline getirmek daha iyi olmaz mı?

Maalesef müdürümüz buna sert tepki göstererek “çocuğumuzu sokağa terk etme gibi bir lüksümüz yok” diyerek babacan öğretmen tarzıyla soruyu cevaplandırmaya çalıştı. Bekli kendi açısından haklı ki benim de temennim o yönde ama gel gör ki sahada bu sorunun cevabı bu şekilde yerini bulamıyor.

Ben, meslek hayatımda öğrenciye yaklaşımım bakımından iyi bir eğitimci oluğuma inanıyorum, ama gel gör ki zaman zaman sesimi yükselttiğim ve öğrenciyi ikna ederek okuldan ayırdığım da olmuştur. Okuldan ayırdığım öğrencilerimin çoğu bana dua etmiştir.

Bir öğrencimi okuldan ayırdım kendi iş yerine çalışıyor, her iş yerine gittiğimde müthiş bir hürmet gösteriyor,

Başka bir öğrencimi okuldan uzaklaştırdım, iş adamı oldu,

Başka bir öğrencim elektrikçi oldu, elektrik dükkanını açmıştı,

İlki yeşil çay evi adıyla bir kıraathanesi var, şehrin bir çok muteber insanlarının buluştuğu yerdir,

Son ikisini yıllar sonra karşılaştığımda onları tanıyamadığım halde kendini tanıtarak “müdürüm hafızanızı yoklayın hani beni okuldan uzaklaştırmıştın ya” deyip bana dua ettiler.

Her öğrenci formel eğitimi istediğimiz nitelikte alabilme kapasitesine sahip olmayabilir, dolayısıyla o öğrenciyi sınıf içinde tutmak hem ona zarar verir, hem de sınıfta öğrenci olarak bulunan diğer öğrencilere.

Belki sosyal medyada siz de fark etmişsiniz Çorlu Ahi Evran Lisesinde çekilen bir video öğrenciler öğretmeni bir maskara gibi sınıfta işlevsiz hale getiriyor, tabir yerindeyse parmağında oynatıyorlar.

Ben o videoluyu izlerken insanlığımdan utandım, acaba o çocukların babaları vakayı nasıl değerlendiriyor? Eğer öğrencilerinin bu gevezeliklerini bildiği halde okulda kalmalarını hala istiyorlarsa yazıklar olsun! Demekten başka söyleyecek bir şey bulamıyorum.

Ayrıca okullardaki disiplin kuruluna tavsiyemdir, hatasında ısrar eden öğrenciye disiplin cezasını vermekten çekinmeyin. O ceza öğrenci için bir ders oluyor. Yanlışına karşı ceza almayan bir kimse yarın hayatın içinde işlediği ilk suç yüzünden cezalandırılabiliyor.

Bir gün Polis Meslek Yüksek Okulu müdürü müdürü olduğum liseye ziyarette bulundu, mevzu disiplinden açıldı. Dertli bir vakayı benimle paylaştı, hadise şöyle; PMYO öğrencilerden biri arkadaşına cam bardak fırlatıyor, disiplin cezası olarak okuldan atılması lazımken bir şekilde bir alt ceza ile geçiştiriyorlar ne yazık ki o polis nöbette arkadaşına kurşun sıkarak öldürüyor. Müdür beyin hayıflandığı mevzu şu; ah ah aslında onu o gün okuldan atmamız lazımdı diyordu.

Daha nasıl bir örnek vereyim ki? Bir yazı için ancak bu kadar izahat getirebilirim.

Benim lisede bir sınıf arkadaşım vardı derste öyle sıkıntı oluşturuyordu ki hala bile hakkımı helal etmek tam olarak içimden gelmiyor.

Bir öğrenci düşünün ki öğretmeni ona bir şeyler öğretmek için çırpınıyor, kendisi ise öğretmenle alay ediyor, ona sıkıntı veriyor, ders vermesini engelliyor. Bu tür öğrenciler, ahlaksız, yetersiz ve korkak kimselerdir. Buyurun onları sınıfta tutmaya devam(!) edin bakayım.

İmkanın olsa Çorlu Ahı Evran lisesini ziyaret eder, o öğrencilerin aileleri üzerinde bir araştırma yapardım, ama o fırsatım yok beni mazur görün.

Ahı Evran gibi bir tarihi şahsiyetimizin ismini de bu düzensiz okula yakıştıramadım ayrıca “okul müdürü kadar okuldur” diye bir ifade var, okul müdürünün de bir an evvel istifa etmesi lazımdır diye düşünüyorum.

Öğretmenlik mesleğini, eğitim öğretimi bu kadar değerden düşürmek akıl karı mı?

Çorlu Ahı Evran okulunun tüm velilerini okula davet ediyorum. Bence onlar bu okula daha rahat sahip çıkabilirler, siz ne dersiniz?