OKULLARA "POLİS GÖZÜ"

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolle okullarda kamera sistemi ve izleme odaları oluşturulmasını TBMM gündemine taşıdık. Kameraların polis tarafından takip edileceğini, uzmanların uygulamanın pedagojik ve insani olmadığı yönündeki uyarılarının dikkate alınıp alınmadığını sorduk, Başbakan Binali Yıldırım’a “Kamera sistemi ve izleme odalarıyla son yıllarda okullarda yaygınlaşan uyuşturucu satışı, artan terör olayları ve benzer nitelikteki tehlikelerin önüne geçilmesi mi yoksa tüm ülkenin olduğu gibi öğrencilerin de gözlem altında tutulması mı amaçlanmaktadır? Bu uygulama tüm ülkeye hakim olan korku iklimine öğrencileri de dahil etmeyecek midir?” sorularını yönelttik.

KAMERALARI POLİS UZAKTAN İZLEYECEK

Uygulamaya ilişkin olarak iki bakanlık arasında protokol imzalandığına yönelik haberlerin basında yer aldığını anımsattık. Lise, ortaokul ve ilkokulların İçişleri Bakanlığı tarafından risk değerlendirmesi kapsamında üç farklı grupta derecelendirilmesi ve kamera sistemi ile izleme odaları oluşturulmasının öngörüldüğünü hatırlattık, “Kameraların polis tarafından uzaktan takip edileceği, polisin okullarda meydana gelebilecek olaylara müdahale amacıyla ekipler oluşturacağı belirtilmiştir. Protokolün gerekçesi, okullarda güvenlik tedbirleri olarak gösterilmekle birlikte, uzmanlar uygulamanın pedagojik olmadığı gibi, insani de olmadığını vurgulamışlardır”

KAÇ OKULDA KURULACAK?

İki bakanlık arasında söz konusu protokolün imzalanıp imzalanmadığını sorduk, “İmzalandıysa protokol ve içeriği nedir? Kurulacak olan kameralar ve izleme odaları için ne kadar harcama yapılacaktır? Bu harcamalar hangi ödenekten gerçekleştirilecektir?Söz konusu kamera ve izleme odalarını kurmak için ihale yapılmış mıdır? Yapılmış ise ne zaman yapılmış, kimler katılmış ve hangi fiyat üzerinden ihale sonuçlanmıştır?” sorularını yönelttik.

Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle protokol çerçevesinde Ankara ve Türkiye genelinde okullara kurulan kamera ve izleme odası sayısınınkaç olduğunun açıklanmasını isteyip, toplam kaç okulda kamera ve izleme odası kurulmasının hedeflendiğini sorduk.

AMAÇ ÖĞRENCİLERİN GÖZLEM ALTINDA TUTULMASI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde okullarda meydana gelebilecek olaylara müdahale amacıyla ekipler bulunup bulunmadığının açıklanmasını isteyerek, “Eğer okullarda bu ekipler var ise söz konusu uygulamaya neden ihtiyaç duyulmuştur” diye sordu. Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle Ankara ve Türkiye genelindeki okullarda emniyet kayıtlarına da yansıyan kaç olay gerçekleştiğinin açıklanmasını isteyip, önergemizde şu sorulara yer verdik:

“-Uzmanların protokol kapsamında gerçekleştirilecek uygulamanın pedagojik olmadığına yönelik uyarıları dikkate alınmış mıdır? Bu uygulama öğrencilerin kendilerini özgürce ifade etmelerini engellemeyecek midir? Söz konusu sistemle öğretmen-öğrenci ilişkisinin zapturapt altına alınması mı amaçlanmaktadır?

-Öğretmenlerin ya da okul yönetimlerinin çözmesi gereken sorunların polise havale edilmesi gerçekçi bir çözüm müdür? Öğretmenlerin ve okul idarecilerinin sorumluluğundaki sorunların polise hava edilmesi kötü sonuçlar doğurmayacak mıdır?

-Protokol çerçevesinde görev alacak emniyet personeli pedagojik eğitimden geçirilecek midir? Geçirilecek ise bu eğitimleri kim ya da kimler verecektir?

-Hayata geçirilecek kamera sistemi ve izleme odalarıyla son yıllarda okullarda yaygınlaşan uyuşturucu satışı, artan terör olayları ve benzer nitelikteki tehlikelerin önüne geçilmesi mi yoksa tüm ülkenin olduğu gibi öğrencilerin de gözlem altında tutulması mı amaçlanmaktadır?

-Söz konusu uygulamayla öğrencilerin uyuşturucu satışı, artan terör olayları ve diğer tehlikelerden uzak tutulması amaçlanıyorsa bunun tek yolu kamera ve izleme odaları kurmak mıdır?

-Suçla mücadelede kamusal ve özel hayatın tamamını gözlem ve denetim altına almayı bir yöntem olarak benimseyen iktidarınız, söz konusu protokolle okulları da bu kapsama mı dahil etmek istemektedir? Okulların ardından söz konusu uygulamanın başka alanlara da yaygınlaştırılarak, ülkenin tamamen kapalı bir hapishaneye mi dönüştürülmesi amaçlanmaktadır?

-Okullarda başlatılması öngörülen söz konusu uygulama, OHAL’le birlikte tüm ülkeye hakim olan ve vatandaşları evlerine hapseden “korku iklimi”ne ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin de dahil edilmesine neden olmayacak mıdır?”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA,

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

Okullarda kamera sistemi ile izleme odalarının oluşturulmasına ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında protokol imzalandığına yönelik haberler basında yer almıştır.Buna göre, lise, ortaokul ve ilkokulların İçişleri Bakanlığı tarafından risk değerlendirmesi kapsamında üç farklı grupta derecelendirilmesi ve kamera sistemi ile izleme odaları oluşturulması öngörülmüştür. Kameraların polis tarafından uzaktan takip edileceği, polisin okullarda meydana gelebilecek olaylara müdahale amacıyla ekipler oluşturacağı belirtilmiştir. Protokolün gerekçesi, okullarda güvenlik tedbirleri olarak gösterilmekle birlikte, uzmanlar uygulamanın pedagojik olmadığı gibi, insani de olmadığınıvurgulamışlardır. Bu çerçevede;