Okullardaki büfe, kantin, yemekhane, çay ocağında; 3'lü denetim uygulamasına geçiliyor

Halim Utlu / Gazeteci

Tüm okullar, yaz okulları ve kamplarda bulunan kantin ve yemekhaneler, 2011'den itibaren her sömestrde en az bir kez olmak üzere, yılda iki kez denetlenirken, 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde de okul kantinlerinde toplam 35.840 denetim gerçekleştirildi ve 156 okul kantini ne idari para cezası uygulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı personeli ile ilgili gıda işletmelerinde çalışan personele ise üç bakanlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık,Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle “ Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları ” eğitimleri veriliyor. Bu kapsamda da, bugüne kadar 26.444 adet MEB’e bağlı gıda işletmeleri çalışanı ve 18.431 adet de MEB personeli olmak üzere, toplam 44.875 kişiye eğitimler verildi.

Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

18 Eylül Pazartesi başlayacak olan yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okul kantinlerindeki hijyen şartları ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliğine ilişkin bir basın açıklaması yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba,Bakanlıkca hazırlanan ve 05 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” ile okul kantinleri ile birlikte okul bünyesinde faaliyet gösteren kafeterya, büfe, çay ocağı vb. gibi yerlerin sahip olması gereken özel hijyen şartları yanında, bu yerlerde satışa ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliği ve resmi kontrolüne ilişkin usul ve esasların belirlendiğini belirtti;

Eğitimsiz kişiler, okul kantinlerinde çalıştırılmıyor

"Okul kantinlerinde çalışanların, yaptıkları işin gerektirdiği gıda güvenilirliği, sağlığın korunması ve hijyen konularında eğitilmeleri sağlanmaktadır. Bu Yönetmelik kapsamında, il müdürlüklerimizin koordinasyonunda Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarıyla birlikte, 2013 yılından bu yana eğitimler verilmektedir. Eğitim almayan kişilerin okul kantinlerinde çalışmasına müsaade edilmemektedir.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı personeli ile ilgili gıda işletmelerinde çalışan personele, yine üç bakanlığın işbirliğiyle “ Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları ” eğitimleri verilmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar 26.444 MEB’e bağlı gıda işletmeleri çalışanı ve 18.431 MEB personeli olmak üzere, toplam 44.875 kişiye eğitim verildi." diyen Bakan Dr. Fakıbaba,çeşitli konu başlıkları altında verilen bu eğitimlerle, öğrencilerimize sunulan tüketim maddelerinin sağlıklı ve güvenilir olmasını amaçladıklarını ifade etti.

Okullara taşımalı yemek işinin de denetimi için, 81 il müdürlüğü görevlendirildi

Bakan Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba "Bakanlık olarak ayrıca 2011 yılından bugüne okullar, yaz okulları ve kamplarda bulunan kantin ve yemekhaneleri her sömestrde en az bir kez olmak üzere, yılda iki kez denetliyoruz. Bu kapsamda 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde okul kantinlerine toplam 35.840 denetim gerçekleştirildi ve 156 okul kantinine idari para cezası uygulandı.Okul kantinlerinin yanı sıra, okullara hizmet veren yemekhanelere de resmi kontroller gerçekleştiriyoruz.

Pazartesi günü başlayacak olan 2017-2018 eğitim öğretim döneminde de denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Ayrıca okullara taşımalı yemek hizmeti veren işletmelerin de denetlenmesi amacıyla 81 İl Müdürlüğümüzü görevlendirmiş bulunuyoruz." şeklindeki açıklamasına şöyle devam etti;

Beslenme hizmetleri rehberi yürürlükte

Bakanlığımızca 2013'de hazırlanan “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu”, okullarda faaliyet gösteren kantin , yemekhane gibi gıda işletmelerine yol gösterici özellik taşıyor.Ayrıca Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile “Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Hizmetleri Rehberi” de hazırlandı.

Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeye yönelik temel bilgiler ile kaliteli ve güvenilir bir toplu beslenme hizmetinin yürütülmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı bu rehber de, 2016 yılı sonu itibariyle yemekhanesi bulunan pansiyonlu okulların hizmetine bir el kitabı olarak sunuluyor.

Bu kılavuz ve rehberin hem okul idarecilerimiz, hem de işletmecilik yapanlarca iyi bilinmesi, öğrencilerimizin daha hijyenik şartlarda güvenilir gıdaya ulaşması bakımından önem taşıyor.Bakanlığımızca okul kantinlerinde yapılan denetimlerin yanı sıra; kendilerine verilen yetki dâhilinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca da denetimler yürütülüyor.

3'lü denetim komisyonu, uygulamaya geçiyor

Eğitim alan MEB personellerince okul kantinlerinde rastlanan olumsuzlukların Bakanlığımıza, obezitenin önlenmesine yönelik olumsuzlukların ise Milli Eğitim Bakanlığına ulaştırılması gerekiyor.Okul/kurumlarda bulunan kantin, yemekhane, büfe, çay ocağı vb. yerlerde gıdaların satışı ve hijyen yönünden denetlenmesi amacıyla üç koldan yapılan denetimlerin daha etkin hale getirilmesi ve iş kaybının azaltılmasını amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda Bakanlığımız, MEB ve Sağlık bakanlıkları işbirliğiyle yeni bir kılavuzun hazırlık çalışması devam ediyor. Bu kılavuzla beraber yeni eğitim-öğretim döneminde üçlü denetim komisyonunun uygulamaya geçmesini bakanlıklar olarak planlıyoruz."

Alo 174 Gıda Hattı, şikâyetler için 7/24 açık

Binlerce öğrenci, en az bir öğününde okul kantinlerinden beslendiğinden, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığı açısından okul kantinlerinde satılan gıdaların hijyenik olmasını ve sağlıklı beslenmelerine çok önem verdiklerine dikkat çeken Bakan Dr.Fakıbaba, bu çerçevede genel eğitim ve denetim faaliyetlerinin yanı sıra, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde, ayrıca 81 il müdürlüğünün yapacağı sunumlarla, öğrenim gören bütün çocuklarımızın bu konuda daha da bilinçlenmesini sağlayacaklarını söyledi.

Kamu ve kantin işletmecilerinin sorumluluğu ve bilinci yanında, okul idarelerinin ve velilerin takibini de çok önemsediklerine vurgu yapan Bakan,veliler ve öğrenciler de okul kantinlerinde hijyen ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları, mutlaka 174 Alo Gıda Hattına bildirmelerinin, denetimlerde önemli bir katılım sağlayacağını,bu vesileyle sağlık ve başarı temennileriyle, 2017-2018 eğitim öğretim yılının, tüm çocuklara,ailelere,okullara ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.