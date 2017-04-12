OKUYUN VE OKUTUN

Asiye Yılmaz

Hep söylerim bazen bir kayıp binlerce kazanç demektir . Yerini asla dolduramasalarda. Pınar'ımdan sonra hayatıma o kadar güzel, samimi, sevgi dolu insanlar girdi ki adlarını yazsam sayfalar almaz. Okumayı çok sevdiğimi beni tanıyanlar bilir. Yeni evliyken, bilezik bozdurup devrimler tarihi ansiklopedi setini almıştım. Beş ciltlik. Sigarayı bıraktığımızda gazete almaya başladım. Çoçuklar küçükken onları yatırıp ortalık sakinleşince en küçük notlara kadar okur, beğendiğim yazıları keser saklardım. Her zaman okumaya önem verdim. Zor şartlarda bile kitap aldım. Özelliklede çocuklar okusun diye .

Üç yıldır tekrar çalışmaya başladım. Benim için yeni çevre ,yeni insanlar , güzel bir uğraş oldu. İşveren olmak demek , nedir diye sorsalar Nasıl cevap verirdim . Sadece kendini düşünen, işinin büyümesini hedefleyen, bencil, asık yüzlü, çalışanıyla arasına kapanması zor mesafeler koyan, güç bende önüme geleni ezip geçerim havasında birileri aklıma gelirdi. Taki CEM TÜRKMEN'i tanıyana kadar.

Her cuma bütün çalışanlarıyla öğle yemeğini aynı masada yiyen,çalışanlarını aydınlatan, tek tek söz Hakkı verip güncel konularda konuşan , konuşturan . Çalışanları yeni bir dil öğrenmesi için teşvik eden, maddi , manevi destekleyen.

Beni en çok ilgilendiren ve şaşırmama sebep olan davranışı ise, şirketin bütçesinden hatırı sayılır bir parayı kitap için ayıran. Yeter ki okuyun kitaplar benden diyen.

İşte böyle iş adamlarının çoğalmasıyla , aydınlanmamız daha çabuk olur. Bu arada Özel sektör kanser tanısı almış insanları işten atarken , sonuna kadar destekleyen, çalıştıran iş adamı.

Toplumun her kesimi için yapılması gereken davranışlar . Ama gelin görün ki saysanız iki elin parmaklarını geçmez sayıları. Ayrıca ünüversite öğrencilerine imkanları dahilinde destek veren.

Okumanın önemini , anlamak ve anlatmak için seferber olmamız lazım. Ancak o zaman gelişmiş bir toplum oluruz ve kimsenin gücü yetmez bizi ezmeye.

İlk emri OKU olan kitabımız ,mensubuyuz diye gurur duyduğumuz bir dinimiz var. Ne kadarını yapıyoruz , işte oturup düşünmemiz gereken en önemli konu bu sanırım.

Sizinde karşınıza böyle güzel insanlar çıkması dileği ile. Her gününüz kitapla geçsin.