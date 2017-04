Bülent Ertekin

Zafer, ekip çalışması ve takım ruhu ile gerçekleşir. Aynı takımda oyuncular birbirilerine ve takım ruhuna inanırlarsa başarı üstüne başarı gelir. Aksini düşünecek olursanız sıfıra sıfır elde var sıfır hesabı gereğince hiçbirşey olmaz olmadığı gibi hiçbir başarıda imkanı yok gelmez. Halk arasında, avam lisanı ile HAVADA BULUT SEN BUNU UNUT denir.

Ülkemiz yeni bir referandumdan çıkmıştır. Halkımız, bu imtihanını olaysız, sıkıntısız, şiddetsiz ve sakin bir ortamda alnının akıyla verdiğine inanıyoruz. Tabiiki biz inanıyoruz zira buna inanmayanlarda olabilir sizin düşüncenize katılmayanlarda olabilir ki bu da en doğal durumdur.

Burada hepimizin üzerinde ittifakla durması gereken konuda, hangi kesimden, hangi siyasi partiden, hangi mezhepten vs vs olursak olalım çıkan sonuçlara razı olacağız.

Her daim ağzımızdan düşürmediğimiz demokratik, laik sistemin ve ülkenin huzur ve sükunu için hepimiz el birliği ile çalışıp çabalayacağız. Artık kavgaya, artık hizipçiliğe artık ikiliğe, artık ayrımcılığa ve ayrılıkçılığa paydos el el ele verip ülkemiz için, geleceğimiz için canla başla, sen ben demeden çalışmalıyız.

Zira başımızı kaldırıp sağımıza, solumuza, önümüze ve arkamıza baktığınızda hem içimizde ki hemde dışarıdaki ALÇAK, REZİL, SEFİL GÜRUHUN hala ülke üzerindeki sinsi oyunlarının ve planlarının bitmediğini bitmeyeceğini hedefin TÜRKİYE ve TÜRK MİLLETİNE DİZ ÇÖKTÜRMEK olduğunu görelim.

TÜRKİYE İÇİN

AL BAYRAK İÇİN

BİRLİĞİMİZ İÇİN

DİRLİĞİMİZ İÇİN

MUKADDESATLARIMIZ İÇİN var gücümüzle

TEK YÜREK

TEK MILLET olacağız

Senin oyun, benim oyum kavgası yok,

Vatandaşı aşağılamak yok,

Seçilmişleri ALÇAKÇA tehdit etmek yok.

Seçilenleri TEHDİT ETMEK yok.

Sen ALEVİSİN sen SÜNNİSİN yok

aynı çatı altında birlik ve beraberlik şuuru ile yaşayan TÜRKİYE var ve olmalı.

Evet

ZAFER HAKKIN VE HAKKA İNANANLARIN OLACAKTIR.

Bu elbet

OLACAK...

OLMALI...