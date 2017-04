Ölümünün 20. yılında CEMİL MERİÇ gecesi düzenlendi

Halim Utlu / Gazeteci

Ölümünün 20. yılında Ankara Harb-İş Sendikası Konferans Salonunda,14 Nisan'da "CEMİL MERİÇ GECESİ" düzenlendi.

1916 yılına doğan, 1987'de vefat eden "CEMİL MERİÇ GECESİ",Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından da destek gördü.

Şair ve yazar Cenap Erat'ın düzenlediği gecenin sunuculuğunu, Gazi Bayram Topçu üstlendi.Edebiyatçı şair ve yazar Serap Demirtürk'ün (Serap Hoca),Cemil Meriç'i güzel sesiyle,çok güzel yorumlayarak sunduğu gecede,Meriç'in şiirlerini de,tok sesiyle bir tiyatro sanatçısı gibi çok güzel seslendirdi.

Sanem Koç,saz eşliğinde sevilen halk türküleri seslendirdi

Büyük alkış alan Cemil Meriç'in sunumu sırasında, programa ara verilerek,Türk Halk Müziği sanatçısı Sanem Koç,saz eşliğinde sevilen halk türküleri söylerken,şairler de kendi yazdıkları şiirlerden çeşitli örnekler sundu.Geceye,Turizm ve Kültür Bakanlığı meslek birliklerinden, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (İLESAM ), bazı üye ve yönetim kurulundan isimler de katıldı.

2 saat süren program, verilen 15 dakikalık çay-kahve molasından sonra,edebiyatçı şair ve yazar Serap Demirtürk'ün

(Serap Hoca),Cemil Meriç'i anlatımı ile sürdü.

Şiirlerine can verdi

Sesi çok beğenilen ve çok güzel bir şekilde Meriç'in şiirlerine can veren Demirtürk, her yeni bir şiire geçişte,salonu dolduran şairler,davetliler ve diğer izleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından da destek gören program ve "Cemil Meriç gecesi", izleyenler tarafından tam not aldı.İşte Meriç'ten düşündürücü sözler;

"İnsanlar sevilmek için yaratıldılar. Eşyalar ise kullanılmak için. Dünyadaki kaosun nedeni; eşyaların sevilmeleri ve insanların kullanılmalarıdır.

Her şeyin yokluğunu çekmeli insan; yokluk varlıktan daha görkemli ve daha anlamlıdır.

Biliyorum ki, iki yaralı kalp, sağlam bir kalp eder.

Çıkar konuşunca, vicdan susar."

Cemil Meriç kimdir?

12 Aralık 1916'da Hatay Reyhanlı'da doğdu. Hatay Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne girdi. Öğrenimini tamamlayamadan Hatay'a döndü. Bir süre ilkokul öğretmenliği ve nâhiye müdürlüğü, tercüme kaleminde reis muâvinliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyât Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyâtı bölümünü bitirdi.

Elâzığ Lisesinde Fransızca öğretmenliği yaptı (1942-45). İstanbul Üniversitesi yabancı diller okulunda okutman olarak çalıştı (1946). 1955'te gözleri görmez oldu. Fakat talebelerinin yardımıyla çalışmalarını ölümüne kadar sürdürdü. 1974 senesinde İstanbul Üniversitesinden emekli oldu. 13 Haziran 1987 günü İstanbul'da vefât etti.