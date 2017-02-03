ÖNCE İNSANLIK

Asiye Yılmaz

Bu günlerde kişilerin kendini ifade şekillerine takmış durumdayım. Önce insan olarak Nasıl davranmamız gerektiğini öğrenmemiz gerek. Okullarda ilkokuldan başlayarak öğrenmeliyiz,öğretmeliyiz.yine konu dönüp dolanıp eğitime geliyor. Sizinle her ne için olursa olsun muhatap olan insanları, ünvanına, toplumda ki konumuna , maddi durumuna, dinine, rengine , milletine göre değil , sadece insan olduğunu düşünerek davranmayı öğrendiğimizde küçük de olsa insanlık yolunda bir adım atmış oluruz. Aynı şekilde karşımızda ki de böyle davranmalı. Mutlaka durumunu belirtmek gereken yerler vardır. Mesela bir toplantıya konuşmacı olarak katılacaksın o Zaman ünvanını , hangi konuda konuşacağının bilgilerini karşı tarafa vermek zorundasın. Makamına gelecek kişiler senin kim olduğunu bilerek geliyor.

Çok şahit oldum trafikte suç işler , arabadan çıkar polise sen benim kim olduğumu biliyor musun ?diye diklenir polise. Ya da bir topluluğa girer sıra beklemesi gerekirken ben deyip başlar. Randevu alacaktır derdini anlatmadan ben şuyum diye başlar konuşmasına. Bilmez ki karşısında ki onu sadece insan olarak gördüğü için iyi davranmasını beklemez. Fikirler, ideolojiler farklı olabilir gayet doğaldır. Bir okulda öğrenciye ailesinin toplum içinde ki durumu ne olursa olsun diğer çocukların yanında farklı davranılmamalı, ayrı yerde özellikli davranabilirsiniz. Ya da bir doktora gittiğinizde doktor sizi diğer hastalardan ayrı değerlendiremez. Önce derdinizi dinleyip sonra tedavinizi yapmalı. Ha siz doğrudan ben şuyum diye söze başlarsanız karşı tarafta antipati uyandırırsınız. Yasalar karşısında bütün vatandaşlar eşit haklara sahiptir.

NOT: Toplumun gelişmişliğini en güzel belirleyen şart bence insan olmayı öğrenmekten geçer. Sonrasında bu ayrıntıların hiç bir değeri kalmaz. Çocuklarımıza önce insanlığı öğretmekle başlayalım işe . Ama önce biz öğrenelim.