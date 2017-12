Önde Gelen Pakistanlı şirketler İstanbul'daki 5. OIC Helal Fuarına / Dünya Helal Ürünler Zirvesi'ne katılıyor

Abdul Akbar

5. OIC Helal Ürünler Fuarı 23 ile 25 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul'da Dünya Helal Ürünler Konferansı ile beraber düzenlendi. Bu olay OIC'nin Ekonomik ve Ticari İşbirliği için Daimi Komisyonu'nun (COMCEC) 32. Bakanlar Oturumunca adapte edilmiş olan kararın uygulanması için düzenlendi.

Fuara Cornish Food Industries, Geofman Pharmaceuticals, Salva Foods ve Shangrila Private Limited dahil önde gelen Pakistan şirketleri katıldı. Pakistan Ticareti Geliştirme Yetkili Makamı (TDAP) ve İstanbul'daki Pakistan Başkonsolosluğu fuar sırasına Pakistanlı şirketlere yardım ettiler ve Türk işadamlarını Pakistan'da Helal Gıda alanında var olan olağanüstü potansiyel hakkında bilgilendirdiler. Fuara katılan Pakistan şirketleri kurumlararası (B2B) toplantılar düzenledi ve ürünleri için Türkiye'den siparişler aldı ve bunun da ötesinde Pakistan'ın bölgesel ve küresel ticaretteki payını arttırmaya yardımcı oldular.

Türk iş çevreleri topluluğu ve Helal Gıda işindeki başlıca küresel oyuncular Fuara ve Zirveye katıldı.

Bu meyanda, ayrı bir olayda, Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Dr. Yousaf Junaid 7. Küresel İslami Mikrofinans Forumu'nda onur konuğu ve açılış konuşmacısıydı. Geniş kapsamlı konuşmasında, Dr. Junaid İslami Mikrofinans Sisteminin önemini vurguladı ve Müslüman Ümmetinin sosyoekonomik koşullarını iyileştirmek için İslami Mikrofinans Sisteminin geliştirilmesi gerektiğinden bahsetti.

Leading Pakistani companies participates in the 5th OIC Halal Expo / World Halal Summit, Istanbul

The 5th OIC Halal Exhibition was held from 23rd to 25th November 2017 at Istanbul along with the World Halal Conference. The event was held in pursuance of the resolution adopted by the 32nd Ministerial Session of the Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the OIC (COMCEC).

Leading Pakistani companies including Cornish Food Industries, Geofman Pharmaceuticals, Salva Foods, and Shangrila Private Limited attended the Expo. The Trade Development Authority of Pakistan (TDAP) and the Consulate General of Pakistan Istanbul facilitated the Pakistani companies during the fair and informed the Turkish businessmen about the tremendous potential that exists in the area of Halal Food in Pakistan. The participating Pakistani companies held Business-to-Business (B2B) meetings and obtained orders for their products from Turkey and beyond which will help enhance Pakistan’s share in the regional and global trade.

Turkish business community as well as major global players in the business of Halal food attended the Expo and Summit.

Meanwhile, in a separate event, Dr. Yousaf Junaid, Consul General of Pakistan in Istanbul, was the guest of honour and keynote speaker during 7th Global Islamic Microfinance Forum. In his wide-ranging speech, Dr. Junaid highlighted the importance of Islamic Microfinance System and stressed upon development of Islamic Microfinance System for the improvement of the socio-economic condition of the Muslim Ummah.