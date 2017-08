Bülent Ertekin

Derler ya

Herşey zıddıyla bilinir." Meselâ, karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa, su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa âfiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir.

Risale i Nur da 25. lemada geçen bu hakikat bana aşağıda bu vatanda yaşayıpta bu vatana yabancı olanları hatırlattı. Evet, herşey zıttı ile kaim.Tıpkı yukarıda bahsedilen hakikat gibi. Hastalık olmasa sıhhatin kıymeti, açlık olmasa bir ekmeğin bir soğanın kıymeti anlaşılabilirmiydi? Asla ve kataa.

Bu hakikati Ana muhalefet liderine okutmak ve üzerinde de biraz düşündürtmek gerekir diye düşünüyorum.

Soru şu: Acaba vatanından uzak yaşasaydı vatanını özlermiydi?

Vatanım, vatanım diye ağlarmıydı?

Bunu neden yazdığımı soracak olursanız Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan bir partinin lideri, aynı zamanda da ana muhalefet partisinin genel başkanının Alman basının devi olan bir dergiye verdiği beyanat. Bundan daha güzel ne olabilir ki? bir parti lideri üstelikte sizin de dediğiniz gibi bu partinin genel başkanı muhtemel ki ülkemiz ile alakalı güzel açıklamalarda bulunacak diye düşünebilirsiniz. Neyse mülakatı gelin birlikte okuyalım.



Kılıçdaroğlu Alman Focus dergisine röportaj verip Türkiye düşmanlarına prim verdi. CHP lideri, “Türkiye’de can ve mal güvenliği yok” diyerek ‘Türkiye’ye gitmeyin’ çağrısında bulundu. Derginin, "Bir araştırmaya göre Almanların yüzde 90'ı Türkiye'de tatil yapmak istemiyor, çünkü yanlış bir tişört veya yanlış bir fıkra yüzünden tutuklanmaktan korkuyorlar. Bu korku yerinde bir korku mu?" sorusuna şu cevabı verdi: "Maalesef böyle bir havanın gerçekten olduğunu tespit ediyorum. Ben uzun zamandır Türkiye'de şu an hiç kimse için güvenlik garantisi olmadığını, ne can ne de mal güvenliği olduğunu söylüyorum. Tabii ki devlet terör örgütlerinin propagandalarına karşı önlem almalı. Maalesef yasaların geçmediği, adaletin olmadığı bir dönemden geçiyoruz." demiş.



Bizim atalarımızın, büyüklerimizin gerçektende güzel, güzel olduğu kadar manalı hatta ve hatta manası büyük sözleri vardır. Aslında sizde biliyorsunuz bu söz veya deyimi. Duymuşsunuzdur.

"KIŞ KIŞLIĞINI YAPAR " veya "HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPAR " derler.

Yukarıda haçlı zihniyetin medyadaki gladyatörlerinin en önemlisi olan bu şerefsiz, haysiyetsiz Alman medyasına, bizden içimizden birisinin üstelik bir siyasetçinin, üstelik anamuhalefet partisinin lideri, üstelik T.B.M.Meclisinin çatısının altında olan bu zatı muhterem (!) resmen bize

KENDİNE YAKIŞANI YAPAR dedirtiyor. Ne yapalım canım, ben demiyorum ki kim diyorsa aslında onu bulmak ve ona sormak lazım (!)

Birde aşağıda bizden değil, bizim misafir olarak gördüğümüz yabancıların ülkemiz ve insanımız için söylediklerine bir bakalım mı? Hadi öyleyse gelin bir göz gezdirelim.



Hollanda Milli Takımı'nın kampında bulunan Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder, bir gazetecinin "Son haftalarda Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik kriz seni ne kadar rahatsız etti?" sorusuyla ilgili olarak

siyasetten uzak durmaya çalıştığını belirterek, "Türkiye'de yaşıyorum ama bu konu ile alakalı hiç olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Durumun biraz abartıldığını düşünüyorum." dedi.



İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler"



Napoleon Bonaparte - Fransız İmparatoru



"Türklerden bahsediyorum... Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur."

Tasso - İtalyan Şair



"Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz."



William Martin



"Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri,tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır."



Lamartine-Fransız Yazar, şair ve Devlet adamı.



"Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı."



Demirbaş Şarl -İsveç Kralı



Vuruldum memleketim, vuruldum. Vuranda benim insanım, dediğim insanlar (!) değil aşağıda okuyacağınız esir bir kralın sözleri

" Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin,

nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı."



İşte asırlar önce bir savaş sonucunda esir diyemiyeceğim adeta misafir olmuş bir kralın sözleri ile vuruldum. Bugün ise nüfus cüzdanına baktığınızda

Annesi Türk.

Babası Türk.

Adı Türk.

Köyü Türk.

Mahallesi Türk olup aslında gayri Türk olanlar ihanet sarmalı içerisinde bizi bize vurdurmaya vurmaya çalışıyorlar.

Yazıklar olsun sizin Türklüğünüzede...

Yazıklar olsun...

Ne diyelim illa birşey dememiz gerekirse ceddimin, atamın, annemin ve babamın dediğini diyorum.

KIŞ KIŞLIĞINI ,

YİĞİTTE KENDİNE YAKIŞANI YAPAR

Bize düşen ne?

Onuda bir sonraki yazımızda yazalım.



Selam ve dua ile