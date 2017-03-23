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OPERA BALE GÜNLERİ NİSAN'DA BAŞLIYOR

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OPERA BALE GÜNLERİ NİSAN'DA BAŞLIYOR
2017 BAHARI SANATLA GELİYOR, DEVLET OPERA VE BALESİ OPERA BALE GÜNLERİNE YENİLERİNİ EKLEYEREK BAŞLIYOR.

OPERA BALE GÜNLERİ NİSAN’DA TRABZON VE GAZİANTEP’TE  

Eskişehir ve Mardin Opera ve Bale Günleri’ne; Trabzon, Gaziantep ve Efes’i de ekleyen Devlet Opera ve Balesi sanat hizmetlerini genişletiyor

İlki 18-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Trabzon Opera ve Bale Günleri’ni 22-25 Nisan’da Gaziantep Opera ve Bale Günleri takip ediyor. 3-12 Mayıs’ta yedincisi düzenlenecek Eskişehir Opera ve Bale Günleri ile 20-25 Mayıs’ta düzenlenecek 3. Mardin Opera ve Bale günlerinin ardından 16-22 Eylül’de ise İzmir- Efes Opera ve Bale Günleri seyirciyi bekliyor

Geliştirdiği sosyal sorumluluk projeleri, turneler, eğitim etkinlikleri, ulusal ve uluslararası organizasyonları ile sanat hizmetini genişletmeye, yeni yerlere taşımaya, sanatın iyileştirici ruhunu izleyicilerle buluşturmaya devam eden Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2017 yılında hedeflerini hızla gerçekleştiriyor. 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sürprizlerle dolu bir bahar – yaz sezonuna hazırlanıyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün başta Valilikler olmak üzere Kültür Bakanlığı İl Kültür Müdürlükleri, belediyeler ve üniversitelerin değerli katkılarıyla düzenleyeceği Opera Bale Günleri müzikal, bale ve ücretsiz çocuk oyunlarıyla sanatla dolu haftalara hazırlanıyor.

Trabzon Opera Bale Günleri 18-24 Nisan 2017…

Gaziantep Opera ve Bale Günleri 22-25 Nisan 2017…

7. Eskişehir Opera ve Bale Günleri 3-12 Mayıs 2017…

3. Mardin Opera ve Bale Günleri 20-25 Mayıs 2017…

İzmir-Efes Opera ve Bale Günleri 16-22 Eylül 2017…

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