OPERANIN YILDIZLARI YOĞUN İSTEK ÜZERİNE, AYDIN GÜN İÇİN YENİDEN ANKARA’DA

Devlet Opera ve Balesi 11 Nisan 2017 Salı, 20.00’de yoğun istek üzerine Ankara Opera Sahnesi’nde “OPERA YILDIZLARI” konseri ile Aydın Gün’ü Anmaya devam ediyor...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 2016-2017 sanat sezonunda, doğumunun 100. Yılı münasebetiyle Aydın Gün’ü tüm sahnelerinde bir dizi konserle anmaya devam ediyor.

İlki Mersin’de gerçekleşen, zengin bir program ile 2 Nisan akşamı Ankaralı izleyiciye dünya opera repertuvarının en seçkin eserlerinden bölümlerin sunulduğu,seyirciden tam not alan, Orkestra Şefi Selman ADA yönetimindeki “OPERA YILDIZLARI” konseri ; 11 Nisan 2017 Salı akşamı yeniden Ankara Opera Sahnesi’nde.

Türkiye’de operanın gelişmesine çok büyük katkıları olan, Ankara ve İstanbul Operası’nın kurucusu,Devlet Sanatçısı, rejisör, opera sanatçısı Aydın Gün; opera şeflerinin duayeni, besteci ve aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman ADA’nın yöneteceği konserle Ankara’da saygıyla selamlanacak.

Ankara Opera Orkestrası’nın eşlik edeceği “OPERA YILDIZLARI” konserinde, ülkemizi uluslararası düzeyde başarıyla temsil eden Devlet Operası’nın yıldız solistleri;Soprano Deniz YETİM (İstanbul DOB), Soprano Zerrin KARSLI (Samsun DOB), Tenor Murat KARAHAN (Ankara DOB), Bas Tuncay KURTOĞLU (Ankara DOB) ve Bariton Caner AKGÜN (İstanbul DOB)yer alıyor.

Zengin içeriği ile Ankaralı izleyiciye dünya opera repertuvarının en ünlü eserlerinden seçkilerin sunulacağı, Orkestra Şefi Selman ADA yönetimindeki “OPERA YILDIZLARI”’ konseriMersin’den sonra Ankara’da da heyecanla bekleniyor.

SELMAN ADA (Besteci, Piyanist, Orkestra Yönetmeni, Eğitimci)

1953 yılında Ceyhan’da doğdu.‘6660 sayılı Harika Çocuklar’ yasası kapsamına alınarak Paris’e gönderilen tek kompozitör ve orkestra yönetmeni olan S. Ada, (1965-1971) devrin en ünlü ustalarıyla çalışarak Paris Milli Yüksek Konservatuvarı’ndan başta piyano bölümü olmak üzere bütün dallarda birinciler birincisi olarak 1971’de mezun oldu.

1979-1980 sezonunda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nde Genel Müzik Direktörlüğü görevinde bulundu.

1980’de Paris’e giderek ‘Ecole Normale Supérieure de Musique de Paris’de Opera Korrepetitörlüğü ve Orkestra Yönetimi bölümünü kurarak 27 yaşında ‘Profesör’ ünvanıyla atandı.

2001-2002 sezonunda Mersin Devlet Opera ve Balesi’nde Genel Müzik Direktörlüğü görevinde bulundu.

2006 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin ilk Türk Müzik Direktörü oldu.

2008-2009 sezonunda Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni olarak çalıştı.

2009-2011 yılları arasında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Genel Müzik Direktörü olarak görev yaptı.

Bestecinin ‘Aşk-ı Memnu’ operası 2010’da İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarıyla kendi yönetiminde Batı Avrupa’da (İspanya) sahnelenen ilk Türk operasıdır.

Bestecinin ‘Mevlid Kantatı’ Op. 44 adlı eseri, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Operaları sanatçılarının katılımıyla kendi yönetiminde 20 Nisan 2011’de 450 kişilik dev kadroyla İstanbul’da dünya prömiyeri yaptı. Bu eser İslam tarihindeki ilk Kantat’tır.

Bestecinin ‘Ali Baba & 40’ operası 2012’de Almanya’nın Wuppertal Operası tarafından Almanca olarak sahnelendi. Eser, dünya repertuvarına giren ilk Türk operasıdır.

Ada, 23 Temmuz 2014 tarihinden beri Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni görevini sürdürmektedir.

DENİZ YETİM (Soprano)

Müzik hayatına İzmir Devlet Opera ve Balesi çocuk korosunda başladı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi Flüt Bölümü’nü kazandı. Ardından da Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı’na devam etti ve birincilikle okulundan mezun oldu. Profesyonel derslerine Sayın Prof.Güzin Gürel ile devam eden Deniz Yetim, uluslararası birçok opera-şan yarışmasında birincilikler ve diğer ödülleri almaya layık görüldü. Bunlardan en önemli uluslararası yarışma olan “Francisco Vinas”, “Belvedere Singing Competition”, “Siemens Opera Yarışması” ve “Byülbyül Azerbaycan Şan Yarışması”nda Grand Prix, ikincilik ve birçok özel ödüle layık görüldü.

Türkiye’de aldığı önemli ulusal şan yarışmalarında da ikincilik ve birincilikler bulunmaktadır. Semiha Berksoy Vakfı ve Belkıs Aran Onur Ödüllerine layık görülen Deniz Yetim kariyerini İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde solist sanatçı olarak sürdürmektedir. Azerbaycan, Almanya, Amerika ve İtalya’da anganjman ve konserler yapan sanatçı dünya çapında birçok ünlü ve kariyer yapmış kişilerle çalışma fırsatı bulmuştur. Bunların arasında Edda Moser,Tom Krause, Alessandra Althoff ve Verena Keller yer almaktadır. İstanbul’da bulunduğu uzun dönem içerisinde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Sedat Gürel- Güzin Gürel Sanat ve Bilim Vakfı ve Zehra Yıldız Sanat Vakfı Anma Konserleri gibi birçok kuruluş ile konserler gerçekleştirdi. Bunlardan en önemlileri Verdi- Wagner 200. Yıl Konseri’nde Verdi’nin ‘Don Carlo’ operasında Elisabetta rolü ve Wagner’in “Tristan ve Isolde” operasında İsolde rolü, Wagner Wesendonk Liedleri ile Mahler 4. Senfoni, Verdi’nin ölümsüz eserlerinden olan ‘Requiem’i seslendirmiştir. Antonio Pirolli, Lukasz Borowicz,Cem Mansur, Gianluca Bianci, Naci Özgüç, Raoul Grüneis gibi şefler ile çalışma fırsatı bulmuştur. İstanbul Devlet Opera ve Balesinde seslendirdiği ilk eseri,Offenbach’ın ‘Les Contes D’Hoffman’’ eserinde Guilietta rolü ve Verdi’nin ‘Giovanna D’arco’ operasında Giovanna rolü ile gerçekleştirmiştir.

Uluslararası ilk debut’unu Almanya’nın önemli festivallerinden biri olan Gut İmmling Festivali’nde Verdi’nin “Othello” operasında Desdemona rolü ile gerçekleştirmiştir. Ardından Azerbaycan Devlet Opera ve Balesi’ne konuk sanatçı olarak giden Deniz Yetim burada ilk olarak Puccini’nin “Tosca” Operasında Tosca rolünü seslendirmiştir.

ZERRİN KARSLI (Soprano)

1983 yılında doğan sanatçı, 2001 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan 2007’de Ayşe Sezerman’ın öğrencisi olarak lisans derecesini aldı. Aynı yıl içinde İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde W. A. Mozart’ın ‘Saraydan Kız Kaçırma’ adlı eserinde Blonde rolüne kabul edildi. Eserin orkestra yönetmeni Selman Ada ile opera çalışmalarına başladı. 2009 yılında solist sanatçı olarak girdiği Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde görevini sürdürmektedir.

2009’da Salzburg Mozarteum Yaz Akademisi’nde Allessandra Altoff ile çalıştı ve bu süreçte konser verdi. Türkiye’nin çeşitli sahneleri başta olmak üzere Gürcistan, Kıbrıs ve Kırgızistan’da konserler verdi. 2012-2014 yılları arasında da Polonya’nın çeşitli sahnelerinde konserler verdi.

Aldığı ulusal ve uluslararası ödüller arasında; 2012 yılında Belkıs Aran Onur Ödülü, 2013 yılında Gürcistan Nodar Gabunia Uluslararası Şan Yarışması’nda ikincilik ile Özel Artistlik Ödülü ve de 2015 yılında İzmir’de düzenlenen Genç Solistler Yarışması’nda layık görüldüğü Necdet Aydın Sahne Yorumu Özel Ödülü bulunmaktadır.

MURAT KARAHAN (Tenor)

1977’de Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini T.E.D Ankara Koleji’nde tamamladı.1996 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ne girdi. Sanatçı Bilkent Üniveristesi’nde Devlet Sanatçısı Suna Korad ve Prof. Pekin Kırgız ile çalıştı. 2003 yılında mezun olan sanatçı aynı yıl Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde solist sanatçı olarak çalışmaya başladı ve Bilkent Üniversitesi’nde Master Programı’na başladı: Burada Prof.Pekin Kırgız ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Gürçil Çeliktaş’la çalıştı. 2005 yılında Master Programı’nı başarıyla tamamladı. 2009 yılında Roma’ya giden sanatçı burada 2 yıl boyunca dünyaca ünlü soprano Renata Scotto’nun öğrencisi oldu. Aynı zamanda Santa Cecilia Akademisi Başkanı Profesör Bruno Cagli’nin özel öğrencisi oldu. Anna Vandi ve Cesare Scarton ile çalıştı. Dünyaca ünlü şef Kent Nagano’nun yönettiği Rossini’nin Il Viaggio a Reims operasında görev aldı.

2010 yılında Doktora’sını tamamlayan Karahan, aynı yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nin açılış gecesinde Yekta Kara’nın sahneye koyduğu Rossini’nin “Fatih Sultan Mehmet” operasını seslendirdi. 2012 yılında aldığı davet üzerine Letonya Ulusal Operası’nda devamlı misafir sanatçı olan Karahan burada aralarında Lucia di Lammermoor, La Traviata, La Boheme eserlerinin bulunduğu 15’in üzerinde temsilde başrolleri seslendirdi. Sanatçı aynı zamanda Uluslararası Riga Opera Festivali ve Yeni Yıl konserlerinde konuk sanatçı olarak görev aldı. Karahan 2013 yılı Şubat ayında Letonya Ulusal Operası prodüksyonunda dünyaca ünlü Moskova Bolşoy Tiyatrosu’nda “Lucia di Lammermoor” eserinde başrolde sahne aldı. Karahan 2014 yılında Andante Dergisi’nin düzenlediği Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde yılın en başarılı erkek opera sanatçısı seçildi. Yine yıl içerisinde Avrupa’nın çeşitli sahnelerinde birçok başrolü seslendiren, 2015 yılı Ocak ayında “La Traviata” ‘Alfredo’ rolü ile dünyaca ünlü Berlin Deutsche Oper’de ilk defa sahne alan sanatçı 2015 yılında dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu’nun “La Traviata”, “La Boheme”, “Carmen” prodüksyonlarında başrolde sahne aldı.

2016 yılında Dünyaca ünlü Londra Covent Garden Royal Opera, Bolşoy Tiyatrosu, Parma Verdi Festivali’nde başrolleri seslendiren Karahan, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Murat Karahan aralarında Accademia Santa Cecilia Orkestrası, Moskova Çaykovski Senfoni Orkestrası, Letonya Ulusal Operası, Liepaja Senfoni Orkestrası, Tiran Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın da bulunduğu birçok orkestra ile başarılı temsil ve konserler verdi.

Karahan’ın seslendirdiği diğer bazı başrolleri söyle sıralayabiliriz, La Traviata (Alfredo), La Boheme (Rodolfo), Lucia di Lammermoor (Edgardo), Il Trovatore (Manrico), Manon Lescaut ( Des Grieux), Tosca (Cavaradossi), Rigoletto ( Duca ), Carmen (Don Jose), La Sonnambula (Elvino), Macbeth (Macduff), Maometto Secondo (Paolo Erisso), Saraydan Kız Kaçırma ( Belmonte), Don Pasquale (Ernesto), Il Viaggio a Reims(Conte Libenskof), Venedik’te Bir Gece (Caramello), Aşkı-Memnu (Behlül), İnanna (Dumuzi), Rita (Beppe), Şen Dul (Camille de Resillon), Çardaş Prensesi(Edwin).

TUNCAY KURTOĞLU (Bas)

1970 yılında Ankara’da doğdu. 1989 yılında G.Ü.G.E.F. Müzik Eğitimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi iken Ankara Devlet Operası’nda kadrolu sanatçı olarak sanat hayatına adım atmıştır. Fevziye Bartu ile başlamış olduğu şan çalışmalarına 1991 yılından beri İhsan Şenol ile devam etmektedir. Leyla Gencer ile özellikle Verdi operaları üzerine yorum çalışmaları yapan sanatçı son olarak ünlü bariton Tom Krause-Eija Tolpo Ustalık Sınıfı’nda yorum, mimik ve sahne çalışmalarına katılmıştır. Repertuvarında çok sayıda yerli ve yabancı eser bulunan sanatçı, Ankara Devlet Operası’nda “Aida”, “Maskeli Balo”, “Don Carlos”, “Otello”, “Turandot”, “La Boheme”, “Attila”, “Il Trovatore”, “Saraydan Kız Kaçırma”, “Nabucco”, “Falstaff”, “Sihirli Flüt”, “Sevil Berberi”, “Yevgeni Onegin”, “Don Giovanni”, “Figaro’nun Düğünü”, “Rigoletto”, G.Verdi-“Requiem”, “Andrea Chenier”, “Carmen”, “Ali Baba ve Kırk Haramiler”, “Mavi Nokta”, “Aşk-ı Memnu”, “4.Murat”, “Kerem”, “Midasın Kulakları” gibi önemli yapıtlarda başrolleri yorumlamıştır. Cumhurbaşkanlığı Senfoni, Borusan Filarmoni, Bilkent Senfoni, İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir, Antalya, Çukurova, 9 Eylül Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestraları ile periyodik konserler yapmaktadır. Bu orkestralar ile Beethoven - 9.Senfoni-Mass in C, Mahler 8.Senfoni,Mozart-Requiem ve Missa Brevis, Rossini ve Schubert -Stabat Mater, Handel-Mess, Bach-Matheus Passion ve Magnificat, Çanakkale Oratoryosu, A.A.Saygun-Çokseslendirilmiş Halk Türküleri, Yunus Emre Oratoryosu ve Eski Üslupta Kantat gibi eserleri yorumlamıştır. Sanatçı yurtiçindeki bu görevlerinin yanı sıra yurtdışında da dünyaca ünlü sanatçıların jüri üyeliği yaptığı yarışmalara katılmış, Türkiye’nin ilk defa temsil edildiği bu yarışmalarda çok üstün başarılar göstermiş, önemli dereceler ve ödüllere layık görülmüştür. Katıldığı yarışmalar ve kazandığı ödüller; 1.Leyla Gencer Yarışması ‘Mansiyon’ (İstanbul- 1995), 11. Boris Christoff Yarışması ‘4.’lük Ödülü’ (Bulgaristan- 1996), 22. Hans Gabor Belvedere Yarışması ‘Finalist’ (Viyana-2002), Çaykovski Yarışması ‘En İyi Çaykovski Romans Performans Ödülü’’ (Moskova-2002), 15.Verviers Yarışması ‘2.’lik Ödülü’ (Belçika-2003), 41.Francisco Vinas Yarışması’ 3’lük Ödülü’ (Barcelona-2004), 20.Valsesia Yarışması’2.’lik Ödülü’’(İtalya-2004). Sanatçı bu başarılarının ardından en son olarak katıldığı İtalya’nın Palermo Şehri’nde düzenlenen jüri başkanlığını ünlü soprano John Sutherland’ın yapmış olduğu 10. İnternational Citta di Alcamo Opera Şarkıcıları Yarışması’nda göstermiş olduğu üstün performansın ardından hem Özel Ödül’e, hem de Birincilik Ödülü’ne layık görülmüştür (İtalya-2007). Sanatçı bu önemli başarıların ardından yurtdışındaki önemli opera sahnelerinden davetler almış ve bu sahnelerde Türkiye’ yi başarıyla temsil etmiştir. Sayısız konserler yapmış, festivallere katılmış ve operalarda rol almıştır. Milano (İtalya), Split ve Dubrovnik (Hırvatistan), Verviers (Belçika), Belgrad (Sırbistan), Kişniev (Moldova), Moskova (Rusya), Barselona (İspanya), Bella Pais (KKTC) ve Gürcistan’da konserler vermiş, Paris’te Türk-Kanada- Fransız ve Belçika Büyükelçiliklerinin ortak projesi çerçevesinde iki konsere katılmıştır (Fransa). Sanatçı ilk başrolünü Sofya Operası’nda Sevil Berberi’ndeki’’Don Basilio’’ rolü ile gerçekleştirmiştir (Bulgaristan-1996). Aida operası ile yapılan Danimarka turnesinde Aalborg ve Kophenhag şehirlerinde ‘’The King’’ rolünde temsiller yapmış, Belgrad Sava Center Hall’de Beethoven- 9. Senfoni, Mozart- Requiem ve Coronation, İsviçre- Basel Teatre’da İnci Avcıları operasındak i’’Nurabad’’, Avusturya- İnnsbruck’da Stravinsky’nin Oedipus Rex, Yunanistan’ ın Patmos adasında Haydn- Messias eserlerini yorumlamıştır. Aynı zamanda 3 BASSES gurubu ile konserler yapan sanatçı Türkiye’de ki konserlerinin yanında Viyana, Bratislava, Almanya’da konserler vermiştir. 2005 yılında Güney Amerika’ya davet edilmiş, Santiago (Şili) şehrindeki Teatro Municipal’de ‘’The King’’ (Aida ) rolünde beş temsil yapmıştır.. 2004- 2006 yılları arasında defalarca İtalya’ya davet edilmiş ve Roma’ da Roma Sinfonietta ile Requiem (G. Verdi), Sardenya adasında Teatro Verdi’ de (Sassari) ‘’Fernando’ ‘(Il Trovatore), Ravenna Festivali ve Piacenza’ da La Battaglia di Legnano (G.Verdi), Chieti- Teatro Marruccino’ da Il Viaggio a Reims (G. Rossini), Lecce’ de Teatro Politeama Greco’da ‘’Il Commendatore (Don Giovanni), ‘’Salieri’ ‘(Mozart ve Salieri- R. Korsakov), V. Bellini’nin hayatını anlatan L’ Ultime Luci operasında ‘’Il Barone’’ rollerini yorumlamış Venedik’teki Dünya’ca ünlü La Fenice Operası’nda ‘’Wurm’’ (Luisa Miller- G.Verdi) rolüyle yankı uyandırmıştır. 2008 yılı Eylül ayında 12. Citta di Alcamo Opera Şarkıcıları Yarışması’nın açılış konserini yapmak üzere tekrar İtalya’ ya davet edilmiştir. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte Almanya (Frankfurt) turnesi gerçekleştiren sanatçı buradaki ünlü Alte Oper’de Şef Rengim Gökmen yönetiminde Yunus Emre Oratoryosu’nun Almanca versiyonunu seslendirmiştir. 2012 yılı içerisinde TÜRKSOY projesi kapsamında Yunus Emre Oratoryosu ile Amerika’da ünlü salonlar olan Newyork-Lincoln Center ve Washington D.C -Strathmoor Music Center’da, Kazakistan’da Astana Kongre Salonu’nda konserler vermiştir.Saraydan Kız Kaçırma operasında ‘’Osmin’’ rolü ile Türkiye’de sayısız temsiller yapan sanatçı Ankara Devlet Opera Balesi ile G. Kore, Ekaterinburg, Estonya, Çin ve İtalya’ya turneler gerçekleştirmiştir. 2011-2013 yılları arasında Almanya’da Hamburg Staatsoper’de Don Carlos ‘’Le Grand Inquisiteur’’ ve Falstaff’’ Pistola’ ‘rollerinde 14 temsil yapmıştır. 2012 yılında Brüksel’de kraliyet Konservatuvarı’nda Beethoven 9.th Symphony, 2013 yılında ünlü salon Palace de Bozar’da Beethoven’’Mass in C’’ eserini yorumlamıştır.Tuncay Kurtoğlu’nun Bilkent Senfoni Orkestrası ile yapmış olduğu Yunus Emre Oratoryosu CD kaydı ve Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu ile birlikte gerçekleştirmiş olduğu A.Adnan Saygun ve Muammer Sun Çoksesli Türküler CD kayıdı bulunmaktadır. Kendisine besteci Selman Ada tarafından ithaf edilen ‘’Mevlid’’ kantatının dünya prömiyerini, bestecinin yönetiminde (Nisan 2011) seslendirmiştir. Sanatçı 2010 yılında 1.Lions Opera Ödülleri kapsamında ‘’En İyi Erkek Opera Sanatçısı’’ ödülü, 2011 yılında Donizetti Klasik müzik ödülleri kapsamında halk oylaması sonucu ‘’Yılın Klasik Müzik sanatçısı’’ ödülü ve 2013 yılında Semiha Berksoy Vakfı tarafından verilen ‘’Mustafa İktu Onur Ödülü’ne layık görülmüştür. Halen yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarını başarıyla sürdüren sanatçı aynı zamanda Başkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarları’nda Şan Eğitimi dersleri vermektedir.

CANER AKGÜN (Bariton)

1981 yılında Zonguldak’ta doğdu. Müzik çalışmalarına 1999 yılında girmiş olduğu Kültür Bakanlığı Çoksesli Gençlik Korosu’nda başladı. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera-Şan Anasanat Dalı’na kabul edildi. Şan çalışmalarını Eralp Kıyıcı ve Prof. Mustafa Yurdakul ile yaptı. 2008 Haziran ayında Bölüm Birincisi olarak mezun oldu. 2005 yılı Ağustos ayında İtalya’nın Terni kentinde düzenlenen Scuola Hugo Wolf-Il lied tedesco atölye çalışmasına katıldı. Elio Battaglia ile yorum,Lucio Gallo ile şan tekniği, Erik Battaglia ile müzik yapısı üzerine çalışmalar yaptı ve G. Mahler liedleri üzerine yorum çalışması yaptı. 2006 ve 2008 yılları Temmuz aylarında Salzburg Mozarteum Müzik Akademisi’nde Elio Battaglia ile atölye çalışmaları yaptı ve konserler verdi. 2006 Eylül ayında İtalya’da düzenlenen Festival Delle Nazioni (Citta di Castello) yönetimi davet aldı ve Don Giovanni Highlights Konseri’nde Don Giovanni rolünü seslendirdi. 2006 yılı Mayıs ayında Profesyonel Ses Derneği’nin düzenlediği Genç Ses Yarışması’nda Üçüncülük Ödülü’nü kazandı. 2007 Şubat Sedat - Güzin Gürel Eğitim ve Sanat Vakfı’nın düzenlemiş olduğu Lied Yarışması’nda Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. 2007 Nisan ayında düzenlenen 9. Siemens Opera Yarışması’nda üçüncülük ödülünü kazandı. 2007 Kasım ayında Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen Marie Kraja Şan Yarışması’nda finale kaldı. 2008 Nisan ayında Alsancak Rotary Kulübü ve İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin ortaklaşa düzenlediği 1.Genç Solistler Yarışması’nda ikincilik ödülü aldı. 2007 Eylül ayında İstanbul Devlet Operası’na kabul edilen Akgün, 2007-08 sezonunda gerçekleştirilen Carmen operası’nda (G.Bizet) Dancairo, “La Traviata” operası’nda (Barone Douphol), “Don Pasquale” operasında (G.Donizetti) Dottore Malatesta,”Die Zauberflöte” operası’nda (Papageno) rollerini seslendirdi. İtalyanca, Almanca ve İngilizce bilen sanatçı, halen çalışmalarını İstanbul Devlet Opera Balesi’nde solist sanatçı olarak sürdürmektedir.