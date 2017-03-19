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“Orada Duruverseydi Zaman” müzikli belgeseli ile Yenimahalleliler tarihte muhteşem bir yolculuğa çıktı

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“Orada Duruverseydi Zaman” müzikli belgeseli ile Yenimahalleliler tarihte muhteşem bir yolculuğa çıktı
Yenimahalle Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 102’inci yıl dönümünde, Pınar Ayhan “Orada Duruverseydi Zaman” müzikli belgeseli ile Yenimahallelileri tarihte muhteşem bir yolculuğa çıkarttı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa; CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve yüzlerce Yenimahalleli katıldı.

Cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız

Gösteri öncesi Çanakkale şehitlerini anarak konuklara seslenen Başkan Yaşar “ 600 yıllık bir saltanattan sonra bu cumhuriyeti zor kurduk. Bitmiş, yıkılmış, orduları dağıtılmış bir ulusu yeniden kurduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk onun kurduğu cumhuriyet ve onun değerleriyle bugünlere geldik. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Biz bugün ister belediye başkanı, ister cumhurbaşkanı, ister tüccar, ister sanayici ne olursak olalım bulunduğumuz yerleri bu cumhuriyete borçluyuz. Bizim cumhuriyetimiz Libya, Sudan Cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet milletin iradesini milletin kendi tayin edecektir diyen Gazi Mustafa Kemal’in demokratik, laik, halk cumhuriyetidir. Vicdanı olan bu ülkeyi seven herkes bu cumhuriyete sahip çıkmalıdır” dedi.

100 yıllık zaman diliminde muhteşem yolculuk

Pınar Ayhan gecede, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını ve dönüm noktalarını, bilinen tarihin dışındaki anekdotlarla ve zaman sandığından çıkardığı dönemin belge ve eşyalarıyla anlattı. İki perde olarak sahnelenen gösteride Ayhan kostümleri ve söylediği şarkılarla da Yenimahallelilerden tam not aldı.

Seyirciler; Çanakkale Savaşı, Karadeniz Vapuru, Özsoy Operası ve Köy Enstitüleri'ne ilişkin insan öykülerinin yer aldığı, yaklaşık 100 yıllık bir zaman diliminde muhteşem bir yolculuğa çıktı.

Başkan Yaşar, seyircilerin sanatçıları ayakta alkışladığı gecenin sonunda Ayhan ve ekibini tek tek tebrik ederek çiçek verdi.

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